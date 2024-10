Samsung Galaxy S24; zdroj: Dotekománie

Telefony Samsung by brzy mohly umět odemykat dveře s chytrým zámkem

Samsung chystá významnou aktualizaci pro své chytré telefony, která umožní uživatelům odemykat chytré zámky pouhým dotykem, nebo dokonce bez použití rukou. Tato nová funkce, která má být k dispozici od příštího roku, využívá technologie NFC pro odemykání dotykem a UWB (Ultra-Wideband) pro bezdotykové odemykání.

Samsung chystá velmi užitečnou funkci

Nová funkce odemykání bude podporovat standard Aliro pro chytré zámky, který Samsung integruje do své služby Wallet’s Digital Home Key. Jednou z klíčových výhod této technologie je, že odemykání bude fungovat lokálně mezi telefonem a zámkem, bez nutnosti internetového připojení. Co více, uživatelé nebudou muset odemykat svůj telefon, aby odemkli zámek, což značně zjednoduší a zrychlí celý proces. Je však důležité poznamenat, že bezdotykové odemykání pomocí UWB bude dostupné pouze na telefonech Samsung podporujících tuto technologii. V současnosti se to týká především skládacích modelů a vlajkových lodí řady Galaxy S, konkrétně modelů + a Ultra. Toto omezení může být impulzem pro rozšíření podpory UWB v budoucích modelech telefonů.

Standard Aliro vyvíjí Connectivity Standards Alliance, organizace známá také vývojem standardu Matter pro chytré domácnosti. Na vývoji Aliro se podílejí významné technologické společnosti včetně Apple, Google a Samsung, stejně jako přední výrobci zámků a čipů. Tato široká spolupráce naznačuje potenciál pro širokou adopci tohoto standardu v průmyslu. První specifikace standardu Aliro má být vydána příští rok, kdy by měly začít podporu nabízet i zařízení Samsung. Současně se očekává, že se na trhu objeví první chytré zámky podporující tento standard. Tato synchronizace mezi zařízeními a infrastrukturou by měla zajistit hladký start pro novou technologii.

Tato novinka přibližuje funkčnost telefonů Samsung k iPhonům, které již podobnou možnost odemykání chytrých zámků nabízejí. Představuje další krok k hlubší integraci chytrých telefonů do ekosystému chytré domácnosti a zvyšuje pohodlí a bezpečnost pro uživatele. S rostoucím trendem automatizace domácností a zvyšujícím se důrazem na bezpečnost a pohodlí lze očekávat, že podobné technologie budou hrát stále významnější roli v každodenním životě uživatelů.

