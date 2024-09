Chytrý zámek WELOCK Touch61 se může hodit i vám [zkušenost]

Zdroj: Dotekomanie.cz

O chytrých zámcích od výrobce WELOCK jsme již dříve psali – zde je naše recenze modelu Touch41. Dnes se podívejme na novinky v portfoliu firmy – konkrétně jde o nejnovější model chytrého zámku Touch61, dále gateway WIFIBOX3 a WELOCK dveřní senzor.

Chytrá evoluce s názvem Touch61

Nejnovější model chytrého zámku nese název WELOCK Smart Lock Touch61. Už z názvu je patrné, že vychází z populárního modelu Touch41, respektive je jeho další iterací. Umožňuje odemknout dveře dokonce 5 způsoby:

První možností je použití uloženého otisku prstu. Umožňuje uložit celkem až 100 různých otisků, z toho 3 administrátorské. Nutno podotknout, že tento model má zabudovánu nejnovější verzi čtečky otisků prstů. Je opravdu rychlá (detekce trvá zlomek sekundy), a dokonce ještě o něco spolehlivější než u předchozího modelu. Ze zkušenosti doporučím uložit si více prstů na obou rukou – v praxi nikdy nevíte, kterou ruku budete potřebovat a ve které ponesete například nákup či balíček. Dřív jsem hodně používal palce, teď mi ergonomicky nejvíce vyhovují ukazováčky či prostředníčky.

Druhou možností je využití jedné z přiložených RFID karet (nebo dle velikosti spíše kartiček). Jsou celkem 3, mají šikovné poutko, a bez problémů se vejdou téměř kamkoliv. Vydrží i hrubší zacházení, například v peněžence mezi drobnými přežijí bez potíží.

Třetím způsobem je odemykání a zamykání prostřednictvím nativní WELOCK aplikace v chytrém telefonu. Funguje i na větší vzdálenost, a kromě základní funkce umožňuje i správu otisků či karet, zobrazení historie a také reset zařízení. Zobrazuje také úroveň nabití baterie v zámku, a to s větší přesností než piktogram přímo na zařízení, který nemá příliš detailní rozlišení.

Předposlední možností je využití USB konektoru a následné odemčení prostřednictvím aplikace: tato možnost se hodí v situaci, kdy se úplně vybije baterie v zámku. Je to ovšem jen krajní řešení v situaci, do které byste se neměli dostat – zámek vás včas upozorní na nízkou úroveň baterie a její výměnu. V praxi je výdrž baterie přibližně jeden rok, podobně jako u předchozího modelu.

A poslední možností je odemykání v podstatě odkudkoliv, a to prostřednictvím gatewaye WELOCK WIFIBOX3 (tu je nutno dokoupit zvlášť).

Instalace

WELOCK Smart Lock Touch61 se hodí do většiny u nás běžně používaných typů dveří, zejména vnitřních, ale i vstupních. Co je důležité: hodí se do dveří, které mají klasickou euro cylindrickou vložku, ale také do bezpečnostních dveří. A dále také do dveří, které pro odemykání používají otáčecí madlo. Délka systému se dá posouváním vnitřního madla nastavit tak, aby seděla pro dveře o tloušťce 30 až 70 mm. Nejprve je potřeba demontovat původní zámkovou vložku, poté nastavit správnou délku nového chytrého zámku, a nakonec jej nainstalovat. Je to práce tak na 10 minut i pro méně manuálně zručného člověka (jako jsem já).

Fungování v praxi

Z hlediska komfortu pro mne bylo nejpohodlnější odemykání a zamykání pomocí otisku prstu. A můžu jen potvrdit, že odcházet z domu s tím, že naprosto můžete pustit z hlavy jakékoliv myšlenky na klíče, je velmi rychle návykové. Drobná potíž je v tom, že čtečka (alespoň z počátku) nefunguje vždy okamžitě „na první dobrou“, a občas je třeba přiložení prstu opakovat. Dobrá zpráva je, že poměrně brzy přijdete na ten správný grif, a pak už je používání naprostou samozřejmostí. Zajímavé je, že máme členy rodiny, kteří museli u iPhonů s TouchID každých několik týdnů znovu zadávat otisk prstu, protože ten starý prostě přestával fungovat, nicméně u tohoto zámku nic podobného nezaznamenali. Zajímavé.

RFID karta či aplikace jsou také skvělou volbou, už proto, že karta je opravdu malá a v kapse o ní prostě nevíte, a bez telefonu už dnes pomalu nevycházíme ani vynést odpadky. Zde je fungování naprosto stoprocentní, byť ne tak rychlé a pohotové, jako u otisku.

Co navíc přinese WELOCK WIFIBOX3?

WELOCK zámek Touch61 funguje velmi dobře jako samostatná jednotka. Ovšem po rozšíření o domácí gateway WIFIBOX3 se možnosti použití ještě rozšiřují. Gateway od WELOCK je malá černá krabička, kterou zapojíte do elektrické zásuvky, a pomocí mobilní aplikace připojíte na vaši WiFi síť.

Jakmile přidáte váš chytrý zámek WELOCK Smart Lock do gatewaye, máte možnost odemykat a zamykat na dálku, a to prakticky z celého světa. Přivezl vám kurýr důležitou zásilku, a vy jste zrovna na Kanárských ostrovech? Nevadí – prostě mu odemknete, kurýr položí zásilku za dveře, a zase za ním zamknete.

Dalším rozšířením je možnost hlasového ovládání zámku (i více zámků), protože WIFIBOX3 je kompatibilní s rozšířeným systémem Amazon Alexa. A navíc vám dává kompletní kontrolu 24 hodin denně o tom, kdy a jak byly které dveře odemčeny či zamčeny, či jaký je aktuální stav konkrétního zámku.

Přidejte ještě WELOCK dveřní senzor

Znáte ten pocit, když odejdete z domu, a najednou máte neodbytný pocit, že jste zapomněli zavřít okno či dveře? Teď to dilema: vracet se, nebo se spolehnout na náhodu a nechat to být? Toto už nemusíte řešit s WELOCK dveřním senzorem. Malé decentní zařízení v bílé barvě jednoduše přilepíte na okno či dveře, které potřebujete monitorovat. Prostřednictvím mobilní aplikace se můžete kdykoliv (a také odkudkoliv) podívat, zda je všechno, jak má být.

Ceny a alternativy chytrého zámku

Dobrou zprávou je možnost pořízení chytrých zařízení od WELOCK za aktuálně zvýhodněnou cenu – zde jsou možnosti:

Nejnovější model chytrého zámku Smart Lock Touch61 je se slevovým kódem AHS50 za cenu 4 332 Kč (původní cena 5 614 Kč).

Domácí gateway WIFIBOX3 je v prodeji za cenu 2 538 Kč. Ovšem v balíčku se zámkem Touch61 je dohromady za 7 665 Kč.

Chytré dveřní senzory WELOCK Door Sensor jsou k dispozici za cenu 744 Kč za kus.

Všechny ceny jsou včetně dopravy až k vám domů.

V portfoliu výrobce najdeme i další modely chytrých zámků, které se liší v některých podstatných detailech. Startovacím modelem je model WELOCK Smart Lock PCB41 s numerickou klávesnicí, který nahrazuje euro cylindrickou vložku, a je vhodný například i pro krátkodobé pronájmy. Výhodou je nižší cena, specialitou pak numerická klávesnice namísto čtečky. Pro každodenní používání je to méně komfortní, naopak pro byznys využití to je výhodou. Současná cena je se slevovým kódem AHS40 pouze 2 795 Kč (namísto původních 3 820 Kč).

Zajímavou možností pak může být dnes již klasický model WELOCK Smart Lock Touch41 – ten je určen pro dveře do tloušťky až 100 mm, a je tedy vhodný pro silnější vstupní dveře do domů či bytů. Snadno nahradí tradiční euro cylindrickou vložku. Se slevovým kódem AHS57 může být váš za cenu 3 384 Kč (namísto původních 4 845 Kč). I ten je možné pořídit v balíčku s gateway WIFIBOX3.

Variant je tedy k dispozici hned několik. Když se vrátíme k testovanému modelu WELOCK Smart Lock Touch61, jeho výhodou je snadná montáž, rychlost a spolehlivost fungování, a možnost rozšíření o další senzory. Největší výhodou je však jeho univerzálnost: nahradí jak cylindrickou vložku, tak bezpečnostní, a také otáčecí madlo. Nevýhodou pak vyšší cena, omezená šířka dveří (u Touch61) či nutnost krátkého zvykání na správnou polohu prstu na snímači pro perfektní fungování. Nutno ovšem uvážit, že vyšší cena reflektuje široké možnosti použití.

Pokud si tedy chcete příjemně zjednodušit život a udělat něco pro pohodlí a bezpečí vašeho domova, jde jistě o zajímavou možnost. Doporučuji vyzkoušet.



