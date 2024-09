Tecno Pova 6 Neo 5G: Jeden krok vpřed, několik vzad

Zdroj: Tecno

V tomto roce Tecno představilo relativně zajímavé modely Pova 6 a Pova 6 Neo. Tato série se nyní rozrůstá o Tecno Pova 6 Neo 5G, ale zde došlo na více ústupků.

Už není tak zajímavý

Sice podle názvu je jasné, že Tecno Pova 6 Neo 5G disponuje podporou sítí páté generace, ale to je asi tak nejzajímavější vlastnost tohoto modelu. LTE verze se chlubí pořádnou baterií a minimálně i Full HD+ displejem. To ale už neplatí u dnešního modelu. Rozlišení displeje kleslo na HD+ a baterie je menší o 2000 mAh, i tak má dobrou kapacitu 5000 mAh.

Zadní hlavní foťák má sice dvojnásobné rozlišení, ale tím to asi společnost nezachrání. Aby cena nenarostla o přidání 5G, asi muselo dojít na zmíněné ústupky. Novinka se může chlubit certifikací IP54, což je pozitivní, ale na ponoření do kapaliny to není.

Tecno Pova 6 Neo 5G je tak lehce podprůměrný mobil s 5G. Cena je ale aspoň nízká. Základní verze přijde v přepočtu přibližně na 3 800 Kč, což není až tak špatná suma na takový mobil.

Specifikace Pova 6 Neo

displej: 6,67 palců, 1600 x 720 pixelů (Full HD+), LCD, 120Hz

procesor: Dimensity 6300

6/8 GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128/256 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 14 + HiOS 14.5

Foťáky: zadní – 108 MPx AI kamera přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

IP54

3.5mm audio jack, stereo, Dolby Atmos

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

rozměry: 165,4 x 76,8 x 7,8 mm; 192,3 gramů

baterie: 5000 mAh + 18W

