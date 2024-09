Fototest Pixel 8 Pro vs. Pixel 9 Pro XL [fototest]

Pixel 8 Pro vs. Pixel 9 Pro XL; zdroj: Dotekománie

V redakci se nám sešly dva top modely od Googlu, a to ten loňský a letošní. Jde tedy o Pixel 8 Pro a o jeho přímého nástupce v podobě Pixel 9 Pro XL. Nenechte se zmást přídomkem XL, velikostí jsou oba telefony v podstatě stejné, to jen vloni neexistoval základní menší Pro model. Pojďme si porovnat, jak se za rok zlepšit výkon fotoaparátu.

Pixel 8 Pro vs. Pixel 9 Pro XL

Pokud se podíváme na fotovýbavu obou telefonů, ta se příliš neliší. Ba dokonce hlavní snímač a teleobjektiv jsou dle specifikací snímače a objektivu úplně stejné. Nový je pak ultra širokoúhlý snímač, který dostal větší senzor. Jakkoliv můžou být snímače stejné, nemusí to znamenat stejné výsledky. Google často uznává strategii vylepšování fotoaparátu bez změny senzoru. Pojďme se tedy podívat, co se změnilo a zda vůbec něco. Všechny snímky byly foceny z ruky na automatický režim, v noci tedy telefon automaticky aktivoval noční režim dle jeho potřeby.

Hlavní snímač

Při běžným situacích podávají oba telefony prakticky identické výsledky. V náročnějších situacích lze ale rozdíl pozorovat. Nový Pixel 9 Pro XL má o něco lepší HDR. Například na snímku zachycující přímé zapadající slunce v protisvětle je to pěkně vidět. Překvapivě se to však primárně týká hlavního snímače, u ultraširokoúhlého to už pozorovat nelze.

V noci jsem občas zaznamenal mírně jiné barevné naladění. Čekal jsem výraznější rozdíl u ultra širokoúhlého snímače, ten se ale nekoná a výsledky jsou téměř identické. Také u hlavního snímače skoro v úplné tmě jsou fotky stejně tmavé.

Teleobjektiv

Nejen teleobjektiv na novějším modelu má o něco ostřejší snímky. Rozdíl je opravdu decentní, ale například text při 100% přiblížení je o něco maličko čitelnější. V noci mi přišlo, že novější model častěji používal teleobjektiv, starší Pixel 8 Pro občas raději dělal výřez z hlavního snímače.

Ultraširokoúhlý snímač

Výřezy níže se 100% zvětšením ukazují, že žádný výrazný skok v úrovni detailů pozorovat nejde. Dokonce také HDR je v podstatě téměř identické na rozdíl od hlavního snímače, který podává lepší výsledky. V noci se také výsledky příliš neliší a naopak v jednom případě mi přišlo, že Pixel 8 Pro zachytil snímek o fous lépe.



