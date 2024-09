Google vylepšuje Chrome pro Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

V tomto týdnu jsme vás informovali o několika novinkách v Chromu, co se chystají, ale kromě toho zde máme oznámení dalších vylepšení, tentokrát zaměřených na bezpečnost.

Lepší ochrana

Google se zaměřil na funkci Safety Check, která se stará o bezpečnost. Dle společnosti bude více proaktivnější. Nově má běžet na pozadí bez povšimnutí a bude například kontrolovat nejrůznější bezpečnostní hrozby. Také funkce bude informovat, co bude dělat a jaké akce budou provedeny. Například bude odebírat oprávnění webům, které jste už dlouho nenavštívili.

Také bude připomínat některé akce, které mají zvýšit bezpečnost, ale nemusíte se obávat nějakého spamování. Google také přidává ochranu před zneužitím notifikací. Pakliže jich stránka bude zasílat až příliš velké množství, dojde k zamítnutí oprávnění. Jak jsou limity nastaveny, to zatím nevíme.

Co se týče přímo notifikací, tak přímo do nich přibude tlačítka pro odhlášení. To vás nepřesune na nějakou stránku nebo přímo do Chromu. Po kliknutí se jen aplikace bude chtít ujistit, že skutečně chcete udělat odhlášení, takže nahodilé akce budou eliminovány.

Asi největší novinkou je možnost udělení jednorázového oprávnění. Například takto můžete stránce povolit použití kamery, ale při odchodu stránku a následném návratu, bude muset znovu požádat o takové oprávnění. Většina těchto novinek bude dostupná také v Chromu pro počítače.

