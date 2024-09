Sluchátka Vivo TWS 3i potěší výdrží a cenovkou

Zdroj: Vivo

Společnost Vivo do produktové nabídky zařazuje nová sluchátka s označením TWS 3i, a to rovnou ve dvou variantách. Tato aktuální novinka kromě nízké prodejní ceny bude lákat hlavně na dlouhou výdrž u baterie. Čínský producent by mezi silnou konkurencí mohl uspět. I když oficiální dostupnost nemusí být zrovna nijak závratně široká.

Ucházející standard

Uvnitř každého sluchátka se nachází 10mm měnič, který přichází se stereo efekty DeepX 3.0 a 3D panoramatickými zvuky. Článek baterie o velikosti 51 mAh slibuje výdrž maximálně 10 hodin. Samotná komunikace probíhá přes funkci Bluetooth 5.3. Ta přináší podporu kodeků AAC, SBC, LC3. Dalším benefitem je jednoznačně herní režim s nižší latencí (55 ms) nebo možnost připojení ke dvěma zařízením najednou s jednoduchým přepínáním mezi nimi.

Vydaná certifikace IP54 slibuje zvýšenou odolnost například při běhání v dešti. Dodávané nabíjecí pouzdro obsahuje USB-C port a 525mAh článek baterie. Celková výdrž při postupném dobíjení činí až 45 hodin. Mezi ostatními prvky výbavy ještě vyniká hlasová asistentka Jovi či redukce šumu pomocí AI pro čistší hovory.

Ovšem pro náročnější uživatele je připraveno druhé řešení s prodlouženou výdrží. To znamená, že na jedno nabití zvládnou 11 hodin provozu, a kombinovaně dokonce umí 50 hodin poslechu. V obou případech čeká jediné provedení barvy (bílé). Základní verze po přepočtu stojí jen 317 Kč, kdežto vyšší variantu pořídíte od cca 413 Kč.

