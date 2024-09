Google představuje tři nové funkce v prohlížeči Chrome pro lepší správu záložek

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google oznámil tři nové funkce pro Chrome, které mají uživatelům usnadnit přístup a organizaci záložek napříč různými zařízeními. Tyto aktualizace jsou součástí dlouhodobého úsilí společnosti o zlepšení správy záložek a zvýšení produktivity uživatelů.

Nové funkce pro mobilní verzi prohlížeče Google Chrome

Skupiny záložek, které jsou již dostupné na počítačích a zařízeních s Androidem, přicházejí nyní i na iOS. Uživatelé iPhonů a iPadů budou moci seskupovat související záložky a přiřadit jim vlastní název a barvu pro snadnou identifikaci. Vytvoření skupiny je jednoduché – stačí otevřít mřížku záložek, dlouze stisknout záložku a vybrat “Přidat záložku do nové skupiny”. Záložky ve skupině lze poté libovolně přeuspořádat. Chrome brzy umožní ukládat a synchronizovat skupiny záložek, takže budou automaticky dostupné na všech počítačích a mobilních zařízeních uživatele. To znamená, že uživatelé budou moci začít práci na jednom zařízení a pokračovat na jiném, aniž by ztratili svou organizaci záložek.

Chrome také experimentuje s funkcí, která bude navrhovat stránky k opětovnému navštívení na základě záložek otevřených na jiných zařízeních uživatele. Tato funkce může být zvláště užitečná, když uživatel prohlíží webovou stránku v práci a potřebuje se k ní vrátit během cesty domů. Chrome bude proaktivně navrhovat stránky k opětovnému navštívení na nové kartě v Chromu na Androidu, iOS a počítačích. Tyto nové funkce správy záložek v Chromu mají za cíl usnadnit uživatelům sledování úkolů a pohodlné opětovné návštěvy oblíbených webových stránek při přepínání mezi zařízeními doma nebo na cestách.

Zdroj: blog.google



