Vojtěch Hlavenka, CEO Elonga: Měříme stav vašeho organismu a dáváme doporučení, jak si zlepšit život [rozhovor]

Naše pozvání k rozhovoru přijal Vojtěch Hlavenka (21 let), CEO v české společnosti Elonga. V rozhovoru odhaluje, jak přesně funguje snímač Elonga a s čím svým uživatelům pomáhá. Odpovídá také na byznysové otázky, například jak probíhalo jejich investiční kolo nebo zda politická situace na Slovensku může ohrozit jejich podnikání na trhu. Příběh ambiciózního mladého muže, který se nebojí výzev a dívá se za hranice Česka. To odhaluje rozhovor s Vojtěchem Hlavenkou pro web dotekomanie.cz

S respondentem jsme se doposud neznali, proto si v rozhovoru vykáme.

Představte se prosím našim čtenářům…

Od svých čtrnácti let se věnuji podnikání – nejprve cestou menších projektů, které vznikaly spíše pro zábavu a z mé povahy milovníka výzev, až po ty dnešní, které už mají poměrně jasnou vizi a cíle. V tomto směru je aktuálně řeč především o startupu Elonga, v minulosti jsem se ale pohyboval i v neziskovém sektoru.

Vy jste se angažoval do politiky?

Ne tak úplně. Před několika lety jsme totiž s kamarádem založili politickou neziskovku Názory politiků. Jde o prostor, kde si může každý volič udělat během pár minut objektivní představu o svém „ideálním“ kandidátovi a dle toho následně volit. Tehdy pro nás bylo hlavní motivací vrátit do politiky určitou férovost, věcnost a ulehčit rozhodování nejen našim vrstevníkům, pro které je politika často spíše nepřehledná. Pomohli jsme tak více než 200 000 voličům. Projekt přitom funguje dodnes, kdy se aktivně věnujeme edukaci studentů na školách.

Jakým dalším projektům jste se věnoval?

Založil jsem obchod s oblečením, kde jsme prodávali tehdy limitované edice oblečení a bot. Měsíčně jsme se dostali na půlmilionové tržby. Přibližně ve svých 17 letech jsem se pak začal věnovat startupu z oblasti vertikálního zemědělství. Ve světě podnikání mám tak díky různorodým zkušenostem poměrně silný background.

Co znamená vertikální zemědělství?

Je to v podstatě udržitelný styl zemědělství. Dneska známe zemědělství tak, že na poli zasejeme nějakou úrodu a pak ji sklidíme. My jsme měli pronajatý brownfield, byla to stará papírna, kde jsme uměle svítili a zavlažovali rostliny v patrech. Proto vertikální zemědělství. Z toho jsme následně pěstovali tzv. micro greens, což jsou malé výhonky zeleniny. Ty jsme pak distribuovali do restaurací.

Pojďme ale zpátky k hlavnímu tématu, a tím je Elonga. Jak to vše začalo?

Vše začalo asi před sedmi lety, kdy můj dnešní společník Radim Šlachta založil startup mySASY. Jen pro pořádek, Radim zhruba 20 let pracoval na výzkumné rovině na měření HRV metodou spektrální analýzy, odkud se následně vše snažil přenést do praxe. To se mu povedlo právě před sedmi lety založením mySASY, ve kterém však pracoval výhradně s vrcholovými sportovci. Ve chvíli, kdy jsme s Radimem spojili síly, přemýšleli jsme, jak celé měření zjednodušit a zprostředkovat jej tak nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti. To bylo naší hlavní motivací. Dříve totiž měření fungovalo tak, že jste se musel dostavit do specializované laboratoře, nechat si nasadit hrudní pás a strávit 20 minut střídáním pozic ve stoje a v lehu – až poté jste dostal výsledky.

Takhle vznikla Elonga?

V podstatě ano. Chtěli jsme, a to se nám podařilo, dostat tuto technologii i mezi normální lidi, širokou veřejnost. Elonga jim totiž pomáhá žít lepší a kvalitnější život, ne složitě a náročně, ale pomocí snadných a drobných denních kroků. Snímač uživatelům ukáže, co jejich tělu škodí, co prospívá, kdy mají zvolnit a kdy mohou naopak přidat. Jednoduše je učíme, co mají dělat pro to, aby se cítili lépe, a to nejen dnes, ale také s přibývajícími léty. Cílíme na to, aby se lidé i v 60, 70 nebo 80 letech mohli naplno věnovat tomu, co mají rádi. Bez větších zdravotních omezení.

Chápu správně, že jste tedy měření u vrcholných sportovců z 15 minut a hrudního pásu smrskli do malého zařízení na ruku a stihnete měření za 3 minuty?

Ano, přesně tak. A to přitom bez toho, aniž by měření ztratilo na přesnosti a kvalitě. Nejde však jen o samotné měření a interpretaci hodnot, ale také o doporučení na míru každému uživateli.

Na doporučení čeho?

Doporučení toho, co mají lidé zlepšit, aby se cítili lépe. Aby chápali, že každodenní návyky mají na jejich tělo a mysl mnohem výraznější vliv, než se mnozí z nich domnívají. Někteří tak zjistí, že potřebují více spánku, jiní, že jsou v chronickém stresu, který citelně ovlivňuje kvalitu jejich života a další zas, že by měli více odpočívat.

Vidím, že na zápěstí máte Apple Watch. Jaký je potom rozdíl mezi nimi a Elongou? Přece jen, i hodinky umí měřit ledacos…

Apple Watch a další chytré hodinky se zaměřují primárně na měření aktivity během dne, což znamená, že víte, kolik jste nachodil kroků, spálil při běhání kalorií a tak dále. Což jsou hodnoty a informace, které skrze synchronizaci s hodinkami i my v rámci své aplikace automaticky zpracováváme, hlavní funkce snímače je ale jiná. Elonga se narozdíl od chytrých hodinek zaměřuje čistě na měření stavu organismu. Konkrétně monitoruje aktivitu centrálního nervového systému, na základě které vás informuje o hladině stresu, regenerace a připravenosti. Měření trvá každé ráno jen 3 minuty, ideálně by mělo probíhat okamžitě po probuzení. To proto, aby nebyly výsledky nijak zkreslené. Jestli chytré hodinky máte, tak my říkáme, že se mohou se snímačem skrze své měření nachozených kroků, cvičení a dalších činností dobře doplňovat. Elonga vám však bude plně sloužit i bez nich.

Dobře, pracujme s tím, že chytré hodinky vlastním. Co vše mi ráno Elonga změří?

Primárně měříme hodnotu stresu, regenerace, tzv. readiness a funkční věk. Na základě reflexe uplynulého dne vám řekneme, jak jste připraven na ten aktuální a zároveň vám umožníme vypozorovat, co vašemu tělo prospívá a co naopak škodí. Následně vám nabídneme individuální doporučení na každý den, poradíme tedy, jaké aktivity vynechat a do jakých se naopak vrhnout naplno. Tak, abyste svůj organismus co nejoptimálněji vytěžoval.

Co když chytré hodinky nevlastním?

To vůbec nevadí, můžete data zadat manuálně nebo využít ta ze svého telefonu. Denní kroky a vzdálenost vám dnes změří téměř každý chytrý telefon.

Jaké doporučení mohu dostat?

Vidím, že cvičíte. Snímač vám může být v tomto směru praktickým pomocníkem, protože objektivně změří, jaké mělo cvičení na váš organismus vliv. Jen málokdo z nás umí objektivně posoudit, zda své tělo v rámci svých pohybových aktivit nepřepíná nebo naopak nejede jen na půl plynu. Elonga vám však přesně tohle řekne, doporučí intenzitu pohybu na daný den a vy tak například můžete předejít přetrénování.

Musím mít Elongu celý den na ruce?

Ne, měření probíhá jen ráno po probuzení a zabere 3 minuty z celého dne.

Zajímalo by mě, jak konkrétně váš snímač funguje?

Měření má dvě fáze. První je snímání samotné, to probíhá skrze prosvěcování cév a my tak zjistíme, jaké jsou rozestupy mezi jednotlivými údery vašeho srdce, s přesností na tisícinu sekundy. Pracujeme s metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence, která je aktuálně tou nejpřesnější na světě. Využíváme ji jako jediní a dokážeme tak měřit aktivitu obou větví centrálního nervového systému, tedy sympatika i parasympatika. Druhou fází je analýza změřených dat.

Co se stane pak?

Analýzou získáme tři základní hodnoty – míru regenerace, stresu a readiness, tedy připravenost. Vedle toho měříme také vaše fitness skóre nebo funkční věk, který udává, v jaké formě je vaše tělo oproti skutečnému kalendářnímu věku.

Kdo je vlastně vaší konkurencí?

Přímou konkurenci v podstatě nemáme, v určitém směru tak ale můžeme pohlížet na Oura Ring, respektive obecně chytré prsteny, nebo na americkou společnost WHOOP. Všechna tato zařízení mají ale jedno společné specifikum, proti kterému my jdeme.

Jaké?

Celodenní měření. My měříme jen jednou denně, ráno. Jsme tu pro lidi, kteří chtějí řešit své zdraví, ale nechtějí trávit jeho monitoringem příliš mnoho času. Proto náš snímač nemusíte nosit na ruce celý den, změříte se ráno během tří minut a pak jej na zbytek dne odložíte. Výsledky přitom oproti celodennímu měření neztrácí na kvalitě ani přesnosti, naopak.

A není právě celodenní měření klíčem k nejvíce relevantním datům?

Záleží na tom, co měříte. Pokud chcete zjistit skutečný stav a kondici svého organismu, tedy například data ohledně stresu a regenerace, tak vám naše tříminutové měření naprosto stačí. Díky dlouholetému výzkumu a umělé inteligenci jsme jej totiž zkrátili z původních 20 minut bez toho, aniž by to jakkoliv ovlivnilo jeho přesnost.

Existují nějaké doporučené časy, kdy se má člověk změřit?

Pro skutečně přesné výsledky je nutné měřit se vždy hned po probuzení. Protože ve chvíli, kdy se třeba najíte a až potom se změříte, výsledky už nereflektují váš aktuální stav, respektive neodráží předešlý den. Před měřením musíte být ovlivněn co nejméně faktory.

Pojďme k user experience jako takovému. Zmínil jste, že vaše neuronová síť „vyplivne“ nějaká tři data, podle kterých dáváte doporučení. Mohl byste ta data rozvést?

Jsou to primárně hodnoty stresu, regenerace a tzv. readiness neboli připravenost na daný den. Tato data fungují vlastně jako zpětná vazba na to, co děláte čili co vám prospívá a co naopak škodí.

Mohl byste uvést nějaký příklad?

Řekněme, že máte zrovna náročný měsíc v práci, každý den pracujete do deseti večer, ale nevíte, kde je taková ta červená linie. Kdy už se blížíte vyhoření nebo se minimálně cítíte dlouhodobě opravdu špatně. Tohle konkrétně my změříme. Vidíme, že váš stres roste a varujeme vás, kdy už je to na hraně.

Máte další příklad?

Představme si, že si večer dáte saunu. My z naměřených dat zjistíme, že na vás měla pozitivní vliv a dobře jste díky ní zregeneroval. Vy tak víte, že sauna dělá vašemu tělu dobře a je to jeden ze způsobů, kterým je dobré prokládat své náročnější dny. Reflektujeme ale v podstatě vše, co jste předešlý den dělal a na základě toho vám řekneme třeba to, že jestli se chcete dnes cítit líp, zkuste si jít na 30 minut zaběhat. Fungujeme tedy nejen jako hodnocení předešlých aktivit, ale i jako průvodce, respektive osobní kouč, který vám radí, co byste měl dnes ideálně dělat. Včetně toho, jestli byste měl raději zvolnit, v práci skončit dříve a pořádně se vyspat. Tak, abyste se do budoucna vyvaroval závažnějších problémů.

Zmínil jste několikrát sportovce. Jsou právě sportovci vaší cílovou skupinou?

Nikoliv, Elonga vznikla jako produkt pro každého z nás. Chceme, aby sloužila široké veřejnosti, bez ohledu na to, jestli ten který člověk rád běhá, posiluje nebo třeba chodí na procházky. Necílíme na lidi, kteří tráví v posilovně hodiny týdně nebo trénují na maraton. Pro takové je tu mySASY, náš druhý produkt, který už roky využívají profesionální sportovci. Elonga snímač naopak využije každý, kdo má jednoduše zájem zjistit, co jeho tělu prospívá a kdo chce pro své zdraví dělat něco navíc.

Ve svém portfoliu klientů máte třeba AC Sparta Praha, Liberec nebo Olomouc…

Ano, kluby využívají zmíněný produkt mySASY, který jsme vytvořili právě pro tyto účely. Týmy tak mohou své hráče pravidelně měřit a na základě zjištěných dat jim následně nastavovat tréninky.

Jaká je aktuální dostupnost snímače na trhu?

V současnosti jej máme skladem. Jakmile tedy objednáte, maximálně do pár dnů ho máte doma. Situace se ale velmi rychle mění, takže uvidíme, jaký bude stav ve chvíli, kdy si budou lidé náš rozhovor číst.

Vy svým zákazníkům nabízíte možnost vyzkoušit si snímač zdarma. Jak přesně to funguje?

Nemáme kamenné obchody a ani je neplánujeme. Proto jsme před pár týdny tuto možnost spustili a lidem tak nabízíme otestování snímače zdarma. Možnost bezplatného zapůjčení produktu je přitom na českém trhu poměrně unikátní. Vlastně nevím o žádné české tech firmě, která by ji nabízela. Princip spočívá v tom, že si lidé snímač na měsíc bezplatně zapůjčí, vyzkouší jej a teprve poté se rozhodnou, zda si jej koupí. Pokud zjistí, že jim nevyhovuje, vrátí ho. Opět zcela zdarma.

Máte pravdu, že to není příliš obvyklé na našem trhu…

Je to tak, ale my věříme, že se díky tomu dostaneme k více lidem. Ukazujeme tím vlastně i své sebevědomí, fakt, že si za produktem stojíme a neprodáváme, jak se říká, hadí olej (smích).

Prošli jste investicí. Jak vůbec probíhá výběr kol investic?

U nás to bylo trochu jednodušší, protože jsme dostali peníze od současných investorů, kteří již v minulosti vložili prostředky do mySASY. Pokud se vše povede, přijde větší investiční kolo, kde už se budeme bavit spíše o milionech euro s cílem větší zahraniční expanze. První vstup na nové trhy bychom chtěli stihnout ještě v tomto investičním kole, ale na nějakou větší expanzi, ať už do více zemí nebo pro masivnější penetraci těch stávajících, potřebujeme i větší kapitál.

Už vás chtěl někdo koupit?

Zatím ne. Většinou se firma musí nejprve trochu ukázat a dát najevo, že je prodeji otevřena. Zároveň jsou častěji kupovány spíše technologie než samotné B2C produkty. Prozatím se na nás tedy nikdo neobrátil, a i kdyby ano, Elonga bychom neprodali.

Elonga je na českém a slovenském trhu. Je politická situace na Slovensku něco, co může ohrozit do budoucna váš byznys?

Vzhledem k tomu, že mám politický background, tak situaci na Slovensku velmi sleduji. Nevidíme tam ale nic, co by mělo napřímo ohrozit naše prodeje.

Evropskému trhu se v porovnání s USA nedaří vyprodukovat technologické giganty. Vnímáte už teď nebo očekáváte do budoucna regulace ze strany EU, jak je zvykem?

Nejsme lékařské zařízení, takže se nás zatím žádné podobné regulace ze strany EU netýkají. Tím ale nevylučuji, že nějaké takové v budoucnu nevzniknou, člověk nikdy neví.

Říká se, že když firma přežije prvních pět let, tak už přežije vše. Jaký je váš byznys plán na příštích pět let?

Takhle nad tím nepřemýšlím (smích). Já se dívám čistě na rok, maximálně dva dopředu. My jsme prozatím malá firma, pět let je pro nás tedy velmi dlouhá doba a stát se může spousta věcí. Jsme jednoduše startup, kde se situace mění z minuty na minutu. Naše hlavní vize bude ale stejná za rok, za dva i za deset. Umožnit lidem podívat se pod pokličku svého těla a díky tomu vědět, jak se cítit lépe a žít tak celkově kvalitnější život.

