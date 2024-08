Zdroj: Samsung

Loňský model Galaxy A05 pomalu dobíhá roční cyklus a společnost Samsung má připraveného nástupce s označením A06. Známý leaker Evan Blass nasdílel první obrázky tohoto telefonu, přičemž doplňují zatím jen malou hrstku dostupných specifikací. V každém případě u zařízení na pořadu dne není nijak výrazná aktualizace ze strany jihokorejského giganta.

Jako vejce vejci

Samsung Galaxy A06 bude stále základní vstupenkou do světa chytrých telefonů za velmi nízkou cenu. I proto výrobce nehodlá příliš zasahovat do výbavy. Převzít by měl 6,7palcový displej s HD+ rozlišením a klasickým „Waterdrop“ výřezem. Dovnitř vloží čipovou sadu Helio G85 od MediaTeku nebo 4/6GB operační paměť RAM.

Zadní část má osadit 5 000mAh článek baterie s technologií 15W nabíjení. Jedinou světlou stránkou se může stát boční skener otisků prstů. Dále jsou k vidění dva objektivy fotoaparátu, ale ještě bez bližšího upřesnění. Uživatelským prostředím doprovodí operační systém Android 14 pod platformou One UI 6.1.

Uživatelů k dispozici také dají funkci dual-SIM, 3,5mm audio jack a pouze podporu LTE sítí. V obchodech půjde vybírat minimálně ze dvou barev – černé, stříbrné. Oficiální představení lze očekávat nejpozději koncem příštího měsíce.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, sammobile.com



Domů Články Samsung u Galaxy A06 nechystá nic nového

Předchozí článek Vojtěch Hlavenka, CEO Elonga: Měříme stav vašeho organismu a dáváme doporučení, jak si zlepšit život [rozhovor] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama