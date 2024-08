Files od Googlu: Aplikace dostává novou verzi sekce Poslední

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se hodně soustřeďuje na svého správce souborů, což dokazuje i chystaná kompletní podpory pro ZIP soubory. Co nevidět je aplikace zvládne i vytvářet. Mezitím zde máme jednu změnu pro hlavní obrazovku.

Poslední soubory

Původní verze aplikace obsahuje na úvodní obrazovce pod vyhledáváním sekci Poslední. Ta zobrazuje ve své podstatě složky nebo kategorie soborů. Po kliknutí například na Stažené se dostane k ostatním souborům. Samozřejmě je zde možnost horizontálního posouvání, abyste se dostali k dalším typům.

Nová verze aplikace již nabízí jen jednotlivé soubory, přičemž je uvedena sekce, odkud pochází. Nabízí se také menu pro každý soubor, který má možnosti jako sdílení, přesunutí do koše a označení hvězdičkou. V této sekci se stále dá pohybovat horizontálním posouváním, ale je zde jen 10 souborů.

Přibylo tlačítko pro zobrazení dalších posledních soborů, ale skrze něj se dostanete do jiného zobrazení, kde je již běžný design s chronologicky řazenými soubory. Novinka by se měla co nevidět objevit i bez aktualizace na všem zařízení, případně ji již máte k dispozici.

