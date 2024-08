Google vysvětluje, proč je lepší nepoužívat 2G sítě

Zdroj: Google

Není to tak dávno, co i čeští mobilní operátoři přestali používat 3G sítě. Dnes již nefungují na celém území. Důvod ukončení je poměrně jednoduchý. 3G se nikdy nerozšířilo na celé území a samotné frekvence jsou potřebnější pro modernější sítě jako 4G a 5G. Současně ale stále provozují 2G sítě, jako zálohu. Google se ale snaží, aby se Android nepřipojoval na 2G.

Bez 2G sítě

Google již v Androidu 12 začal deaktivovat připojování na 2G sítě, přičemž první takové zařízení s touto funkcí je právě Pixel. I nyní je funkce připojení na 2G deaktivovaná, což můžeme potvrdit na současných Pixel smartphonech. V tomto případě ale nejde o úsporu energie nebo prostředků. Základ je zde v bezpečnosti.

Ačkoliv se nejedná o novinku, Google na ni znovu upozorňuje a v podstatě dodává, abyste si zkontrolovali, že nepoužíváte zbytečně 2G. Tato generace sítí má již překonanou bezpečnost, respektive se nabízí techniky zneužití. Google zmiňuje zařízení False Base Stations (FBS), které imituje BTS stanici a může posloužit pro zasílání SMS zpráv, a to i bez autentizace.

FBS se tváří jako mobilní síť operátora a navíc může v některých případech donutit mobil skrze specifický signál, aby se přepnul do 2G režimu. Následně může zasílat podvodné SMS zprávy a provádět phishingové útoky. FBS ale nemusí být nějaké velké zařízení. Dle posledních zpráv jej útočníci mohou mít i v batohu a procházet se davy, nebo být na rušných místech.

Dokonce byly zaznamenány případy v Evropě a různě po světě. Někdy jde i podvody zaměřené specificky na finance, jindy se snaží šířit podvodné aplikace. Bezpečnost mobilů se stále zvyšuje a nejrůznější ochrany přibývají, ale i tak je dobré si zkontrolovat, jestli máte deaktivované používání mobilní sítě typu 2G.

Pro kontrolu běžte do nastavení mobilu, dále do sekce Sítě a internet a zde najděte SIM karty. U konkrétní SIM karty by se pak měla nabízet možnost deaktivace 2G. Je zde ale úskalí. Jakmile se dostanete do místa se slabým pokrytím a bude se nabízet jen 2G, tak se mobil nepřipojí. V takové situaci budete muset provést znovu povolení 2G sítě.

