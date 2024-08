Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnosti se snaží nabídnout pokročilé AI (umělá inteligence) nástroje a služby, ale první je potřebují vytrénovat na datech, které si umí obstarat nejrůznějšími způsoby. Nedávno například došlo k zjištění, že Apple používal data pro trénování získaná z Youtube, a to bez povolení nebo informování. X (Twitter) na to jde trochu jinak.

Grok se učí ze sociální sítě X

ChatGPT odstartoval nový trend, který vedl k vytvoření nejrůznějších konkurenčních verzí využívání AI. Elon Musk nechtěl jen používat existující služby, proto vytvořil společnost xAI, která stojí za Grok, což je generativní chatbot s umělou inteligencí.

I v tomto případě se ale musí řešit externí zdroj dat pro trénování a vylepšování. Rovnou se nabízí informace ze sociální sítě X a od samotných uživatelů. Mnozí možná ani nevědí, že u jejich účtu je povoleno používání informací z příspěvků a interakcí, které máte na sociální síti. Soukromé zprávy nejsou používány.

Zdroj: Dotekomanie.cz

Kontroverzní může být to, že je funkce automaticky aktivována. Ani si nevybavuji, že by mě o něčem takovém X informovalo, případně se zeptalo na používání. Využívání ale můžete vypnout. Stačí jít do nastavení aplikace, zvolit sekci Soukromí a bezpečnost. Zde pak v dolní části zvolit položku Grok. Nabídne se volba pro deaktivování.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články X (Twitter) využívá vaše příspěvky k učení AI

Předchozí článek Files od Googlu: Aplikace dostává novou verzi sekce Poslední Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama