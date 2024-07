Xiaomi MIX Flip: Konečně se dočkáme véčka s ohebným displejem

Xiaomi MIX Fold 3; zdroj: Dotekománie

Xiaomi si již nějakou dobu pohrává s ohebnými displeji, ale zatím jsme se dočkali jen většího zařízení typu Fold. Poslední taková novinka se jmenuje Xiaomi MIX Fold 3 a jsou zde spekulace, že by se další generace mohla dostat na globální trh, tedy i do Česka, nebo minimálně do Evropy. Dlouhou dobu se ale také spekuluje o menším véčkovém mobilu. Zřejmě až tento rok bude mobil uveden.

Xiaomi MIX Flip?

Označení Xiaomi MIX Flip je jen náš odhad, ale bylo by to logické pojmenování. Zatím se ale dozvídáme o zařízení, které je označeno jako 2405CPX3DG, přičemž prochází certifikačními procesy, konkrétně NCC (National Certification Corporation). Díky tomu se také dozvídáme, jak zařízení bude vypadat.

Jak je vidět, bude se jednat o poměrně standardní véčko. Je možné, že Xiaomi bude více cílit na nižší cenu. Bohužel se nedozvídáme nic o specifikacích. Certifikační proces prozradil jen kapacitu baterií. Menší nabídne 1145 mAh, větší pak 3595 mAh. Celkově by měl mít mobil k dispozici 4 740 mAh, což je více méně takový lehký nadstandard u podobného typu zařízení.

Současně je uvedeno, že mobil bude podporovat 67W nabíjení, což je velmi slušná hodnota. Zatím není jasné, kdy dojde k představení, ale asi si budeme muset počkat pár měsíců. Je ale možné, že Xiaomi stihne představení v horizontu týdnů.

