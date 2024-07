Google pracuje na vylepšeném protokolu pro zasílání zpráv

Zdroj: Phone Arena

Rich Communication Services (RCS) je protokol, který se má stát moderní náhradou za staré SMS a MMS zprávy, přinášející výhody, jako jsou šifrování komunikace, potvrzení o přečtení, multimediální zprávy a indikátory psaní. RCS se v roce 2019 stala hlavní textovou platformou pro Android a nedávno byla přidána podpora RCS i v nejnovější beta verzi iOS 18 od společnosti Apple.

Vylepšený RCS protokol pro zasílání zpráv možná již brzy

Ačkoli je RCS průmyslovým standardem, současná verze používaná většinou aplikací (Univerzální profil 2.4) nenabízí end-to-end šifrování (E2EE). Data jsou šifrována pouze během přenosu pomocí TLS a IPsec. Google tento problém řešil vlastní implementací E2EE v aplikaci Zprávy. S přijetím RCS Applem a snahami aplikací třetích stran o podporu tohoto protokolu je však potřeba standardizovaného šifrovacího protokolu stále aktuální.

Aby byla tato potřeba naplněna, Google loni slíbil podporu pro bezpečnostní vrstvu ve zprávách (MLS), což je nový protokol vyvinutý skupinou IETF (Internet Engineering Task Force). MLS zajišťuje šifrování komunikace mezi aplikacemi a platformami pro individuální i skupinové chaty. Lovec kódů Assemble Debug nyní objevil ve Zprávách Google řetězce a náznaky poukazující na přítomnost MLS, což naznačuje blížící se implementaci do aplikace. Funkce je stále ve vývoji a teprve se uvidí, jak bude do Zpráv Google integrována.

Zavedení MLS jako výchozí bezpečnostní vrstvy pro zasílání zpráv je významným krokem směrem k budoucnosti, kdy více aplikací pro zasílání zpráv bude sdílet stejný šifrovací standard. To by mohlo otevřít cestu k bezpečnému zasílání zpráv mezi různými službami, pokud ostatní společnosti přijmou MLS.

Přijetí MLS by také mohlo ovlivnit očekávanou integraci RCS do aplikace iMessage od Applu. V současné době implementace RCS v iOS 18 Beta 2 nepodporuje E2EE ve skupinových chatech. Zprávy Google sice podporu E2EE ve skupinových i individuálních chatech mají, ale díky vlastnímu rozšíření standardu RCS Universal Profile. Průmyslový standard, jako je MLS, by mohl pak tento nedostatek mohl pomoci překlenout.

