Nothing Phone (2a); zdroj: Dotekománie

Nothing potvrzuje příchod Phone (2a) Plus

Poslední novinkou od značky Nothing je Nothing Phone (2a), tedy mobil střední třídy. Nedávno dokonce došlo na představení prvního mobilu subznačky CMF, ale již na konci tohoto měsíce firma uvede ještě jeden mobil.

Něco navíc

Zastoupení Nothing nás přímo informovalo, že je naplánované představení na 31. července, v 11 hodin našeho času. Mobil se bude jmenovat Nothing Phone (2a) Plus. Dostali jsme také následující obrázek, ale více podrobností společnost nesdělila.

Vzhledem k tomu, že se má jednat o vylepšenou verzi, nebo spíše s něčím navíc, asi se základní specifikace měnit nebudou. Obrázek by měl napovědět, co přibude. Možná bude mít Nothing Phone (2a) Plus bezdrátové nabíjení navíc, nebo dostane novější procesor. Jak ale známo firmu, tak zajisté ještě před představením prozradí nějaké informace.

Specifikace Nothing Phone (2a)

displej: 6,7 palců, 2412 x 1084 pixelů, AMOLED, 30-120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 7200 Pro (až 2,8 GHz)

RAM: 8/12 B

úložiště: 128/256 GB

Dual SIM

Android 14 + Nothing OS 2.5

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 161,74 x 76,32 x 8,55 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Zdroj: Tisková zpráva

