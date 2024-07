Meta má do 1. září splnit požadavek EU

Zdroj: neowin

Společnost Meta na konci roku 2023 oznámila, že uživatelé jejích platforem Facebook a Instagram žijící v Evropské unii si mohou vybrat, zda se zaregistrují k placené verzi těchto sociálních sítí neobsahujících reklamy, nebo zda je budou nadále využívat zdarma, ovšem s reklamami a souhlasem s používáním jejich osobních údajů. V návaznosti na toto prohlášení nyní evropská instituce CPC (síť EU pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) zaslala společnosti Meta dopis, ve kterém žádá, aby zveřejnili podrobnosti tohoto plánu „plať, nebo odsouhlas“. Důvodem žádosti je podezření, že by tento plán mohl porušovat spotřebitelské zákony v EU.

CPC zveřejnila na webu Evropské komise tiskovou zprávu, ve které uvedla, že Meta může klamat uživatele v EU tím, že pro jeden ze svých cenových plánu Facebooku/Instagramu používá slovo „zdarma“, ale současně přitom požaduje, aby uživatelé „odsouhlasili, že Meta může mít příjmy z používání jejich osobních údajů využitých pro zobrazování personalizované reklamy.“

CPC také tvrdí, že Meta „mátla uživatele“, protože je nutila procházet řadou různých obrazovek buď přímo v aplikacích Facebook/Instagram, nebo prostřednictvím webových odkazů, aby si přečetli řadu různých stránek s informacemi o ochraně osobních údajů a smluvních podmínkách.

Podle zveřejněných informací má nyní Meta lhůtu do 1. září tohoto roku, aby odpověděla na tento dopis od CPC. Tato odpověď by měla zahrnovat takové cenové plány pro uživatele, které nejsou v rozporu se spotřebitelskými zákony EU. Pokud Meta do tohoto data na dopis neodpoví, CPC poukazuje na to, že by následně mohlo dojít k „rozhodnutí o přijetí donucovacích opatření, a to včetně sankcí“.

Začátkem července Evropská komise oznámila, že učinila předběžné zjištění ohledně obchodního modelu společnosti Meta „plať, nebo odsouhlas“ pro EU. EK aktuálně podezírá společnost Meta z toho, že porušuje zákon EU o digitálních trzích. EK plánuje toto vyšetřování oficiálně ukončit 25. března 2025. Pokud dojde k závěru, že Meta porušila DMA, mohla by společnost čelit pokutám až do výše 10 procent jejího celkového celosvětového obratu.

