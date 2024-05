Vivo oznámí sérii S19 už 30. května

Vivo S19 a S19 Pro | Zdroj: Gizmochina

Tisková konference společnosti Vivo ohlášená na 30. května přinese první dva mobilní zástupce do nové generace řady S. Novinky s označením S19 a S19 Pro do detailu přibližuje rozsáhlý únik, který je zařazuje do vyšších řad v rámci střední třídy. Čínský výrobce by po vzoru předchozí generace mohl ještě později přidat třetí model pod názvem S19e.

Velké ambice

Základní provedení údajně nabídne 6,78palcový AMOLED panel s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, pod kterým poběží čip Snapdragon 7 Gen 3 vedle 12/16GB operační paměti RAM. Uživatelská data pojme 256/512GB úložiště. Výdrž zajistí 6 000mAh baterie včetně 80W nabíjení. Dále vpředu se objeví 50MPx selfie kamerka (Samsung JN1), zatímco záda obsadí dvojice objektivů (50 + 8 MPx).

Verze Pro vynikne zakřiveným displejem po obou stranách. Přední snímač nebo hardwarová stránka rovněž zůstává stejná kromě nasazeného procesoru Dimensity 9200+. Překvapivě mírně klesne kapacita baterie, a to na 5 500 mAh. Dozadu posadí celkem tři objektivy fotoaparátu (50 + 50 + 8 MPx). Některé uživatele také osloví zvýšená odolnost podložená certifikací IP69 či podpora eSIM. V obou případech uvnitř čeká platforma OriginOS 4 (Android 14).

Prodejní ceny nejsou zatím upřesněny, ale S19 pořídíte v bílém, černém, růžovém provedení. Vyšší variantu S19 Pro vyrobí v bílé, šedé, zelené barvě.

