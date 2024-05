Na masáž jen s pistolí [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Sedavá práce. Náročná fyzická práce. Vyčerpávající cvičení. Dlouhý výlet. Co mají vlastně společného? Možná to, že po všech těchto činnostech vaše svaly uvítají kvalitní masáž. A pokud se vám nechce za masáží pryč, tak musí masáž k vám. Je to vůbec možné?

Ano, přichází totiž masáž ve formě přenosné fasciální masážní pistole se 4 vyměnitelnými hlavicemi a 6 rychlostmi vibrací. Co vlastně dokáže?

Pryč s kyselinou

Dokáže toho hodně: je určena ke zmírnění bolesti svalů způsobené nahromaděním kyseliny mléčné po namáhavém cvičení či jiné náročné fyzické aktivitě. Také zvládne ulevit svalům, které trpí sedavým zaměstnáním v kanceláři. Tento široký záběr je možný díky 4 vyměnitelným masážním hlavicím, kdy každá z nich má svůj specifický účel.

Principem fungování této masážní pistole je uvolnění a snížení svalového napětí (tenze). K tomu slouží vibrace, které jsou uživatelsky nastavitelné v rozmezí 1.800 až 3.200 kmitů za minutu. Takto je možno si každou masáž přizpůsobit svým potřebám.

Dále jsou tu snadno vyměnitelné hlavice: každá je určena pro jiné svalové skupiny, všechny však poskytují cílenou úlevu a zlepšují krevní oběh, takže doba potřebná pro regeneraci po tréninku či fyzické námaze je kratší – stejně tak urychlují i potřebnou relaxaci.

Praktická i elegantní

O pohodlné používání bez nepraktických kabelů se stará vestavěná lithiová baterie o kapacitě 1.200 mAh. Ta nabídne dostatek energie i pro dlouhé použití, a zároveň zvládne i rychlé a pohodlné opětovné nabití. To je řešeno prostřednictvím standardního USB-C konektoru, přičemž nabíjecí kabel je již součástí balení výrobku.

Velkou předností je design, který nejenom že je elegantní, ale také velmi kompaktní. Masážní pistole se tak dá snadno přenášet, a také cestování s ní je velmi snadné. Hmotnost je totiž pouhých 570 gramů. Přístroj je dodáván ve čtyřech barvách – elegantní černé, decentní šedé, atraktivní červené a zajímavé zelené.

Oceníte jistě také to, že používání přístroje je velmi decentní a tichá, takže nerušíte ani sebe, ani své okolí.

Pro koho se nejvíce hodí?

Dopřát si příjemnou masáž se hodí prakticky každému, nicméně hlavní cílovou skupinou jsou příznivci fitness v nejrůznější formě, kancelářští pracovníci se sedavou prací, ale také rodiče či starší lidé, kteří se o své tělo chtějí a potřebují dobře starat. Takže zapomeňte na bolest a přepněte na relaxaci.

Aktuálně za výbornou cenu

Přenosná fasciální masážní pistole je obvykle k dostání za cenu 930 Kč. To ovšem dnes neplatí: v rámci skvělého cenového zvýhodnění celých 78 % může brzy sloužit vašim svalům jen za 205 Kč, a to včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Tak co říkáte? Objednávat můžete ZDE.

