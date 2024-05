Mediatek představil procesory Dimensity 7300 Dimensity 7300X

Zdroj: Mediatek

Nějakou dobu jsme zaznamenávali, že Mediatek uvede nové procesory střední třídy. Dnes jsme se dočkali uvedení Dimensity 7300 a Dimensity 7300X, ale nejedná se o nástupce Dimensity 7200 nebo Dimensity 7200 Ultra. Spíše nahrazuje starší procesor Dimensity 7050.

Dimensity 7300 a Dimensity 7300X

Sice podle označení by se dalo jednoduše konstatovat, že novinky nahrazují zmiňovanou sérii 7200, ale ta má modernější jádra. Z nějakého důvodu se Mediatek rozhodl u procesorů Dimensity 7300 a Dimensity 7300X použít Cortex A78 a A55. Maximální frekvence dosahuje na 2,5 GHz a nabízí se standardní konfigurace 4+4 jádra.

Dobrou zprávou je, že Dimensity 7300 a Dimensity 7300X jsou vyrobeny 4nm technologií, takže jsou efektivnější oproti předchůdci. Jsou podporovány paměti LPDDR5 / LPDDR4x a úložiště může být maximálně UFS 3.1. O grafiku se stará Arm Mali-G615 MC2 a jsou podporovány WQHD+ displeje až do 120 Hz, případně Full HD+ na 144 Hz. Verze Dimensity 7300X má jedinou přednost, a to podporu pro sekundární displej. Ostatně by se tento procesor měl objevit v dohledné době v nějaké skládačce, tedy v mobilu s ohebnou konstrukcí a displejem.

V oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R, Bluetooth 5.4 a u pozičních systémů pak GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS a NavIC. Procesory si poradí s kodeky H.264, HEVC a VP-9 a došlo také na vylepšení v oblasti NPU/AI. Celkově se jedná o tak trochu netradiční novinky, u kterých bychom spíše očekávali modernější jádra, ale na druhou stranu asi budou postačovat ve střední třídě.

