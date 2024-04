Udělejte si vlastní AI video snadno a rychle [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Taky už vám celá slavná umělá inteligence leze krkem? Nebojte, bude toho víc a víc… Teď nehodnotím, zda je to dobře nebo špatně, to s dovolením nechám povolanějším, případně filosofům. Namísto toho se podívám na jeden AI nástroj, který mi přijde zajímavý. Jeho užitečnost posuďte sami.

První ze sady AI nástrojů

Nástroj jménem Vidnoz AI Video Generator je dílem společnosti Vidnoz, založené v roce 2016. Její ambice nejsou zrovna malé – cílí totiž na revoluci v tvorbě videa. Jedná se o webovou aplikaci, která je skutečně velmi jednoduchá, nicméně výsledky tomu rozhodně neodpovídají. Jsou totiž velmi povedené. Podívejme se blíže.

Avatar sem, avatar tam

Nový projekt můžeme začít několika způsoby. Můžeme využít některý z předpřipravených templatů, případně si zvolit jednoho z více než 70 realistických avatarů. A nakonec je tu velmi zajímavá možnost nahrát si vlastní (i nevlastní) fotografii. Ve všech případech si ještě můžete zvolit, zda chcete fotografii celou, či jen detail. Další krok je zvolení jazyka. Podporováno je více než 100 jazyků, a čeština mezi nimi naštěstí nechybí. K dispozici je jak ženská, tak mužská varianta.

Tak – a co vlastně chce váš avatar sdělit? To záleží jen na vás: v dalším kroku totiž napíšete text, který bude výsledný avatar číst. Zkusil jsem mimo jiné i přiřadit ženskému avataru (avatarce?) výrazný mužský hlas. Dopadlo to tak, jak byste asi čekali: divně. Takže zpět k ženskému či dívčímu hlasu – v angličtině je jich na výběr hned několik, v češtině si musíme vystačit s Vlastou. Pro větší realističnost přidáme do pozadí obrázek (přímo v aplikaci je jich k dispozici velké množství, a díky nahrání vlastního obrázku máte možnosti prakticky neomezené. Chcete-li, můžete do výsledného obrázku vkládat různé nálepky či geometrické tvary, a je-li libo nějaká hudba na pozadí, i to je možné, ba dokonce snadné.

Hotovo? Pak už stačí jen stisknout Generate, a chvíli počkat. A voilà – video je na světě. Vytvořená animace hlavy působí poměrně věrně, někteří předpřipravení avataři přidají i nějaká ta gesta. A co je velmi důležité: výsledek, který vám zabere několik málo kliknutí či pohybů myší, a řádově jednotky minut práce, je skutečně velmi dobrý. Upřímně – nečekal jsem příliš, a dostal jsem o hodně více.

Výsledné video si můžete uložit, a také ho sdílet. Ke sdílení mám jednu připomínku – funguje velmi zvláštně, skoro bych řekl, že vlastně příliš nefunguje. Zkoušel jsem všechno možné, ale sdílení prostě nefungovalo. Po konzultaci s podporou z Vidnoz jsem vyzkoušel jiný browser, a ejhle – funguje. Bylo třeba místo Chrome použít prohlížeč Edge. Vyzkoušel jsem také Safari na Macu, a taky v pořádku. Nevím, zda to bylo jen mým PC, nicméně pokud narazíte na problémy se sdílením, řešení existuje.

Zdarma to jde také, byť s omezeními

Velkým plusem je to, že Vidnoz AI Video Generator lze po jednoduché registraci používat zcela zdarma, byť pochopitelně s několika omezeními. Nicméně placená verze toho dokáže výrazně více: namátkou vyšší rozlišení videa, odstranění vodoznaku, či tvorbu videí delších než 3 minuty. A velmi zajímavou funkcionalitou je také možnost nasamplování vašeho vlastního hlasu.

Připlatit si se vyplatí

Tento velmi zajímavý AI nástroj je velmi intuitivní a snadný na používání – vyjma výše zmíněného (ne)sdílení. Pokud jste alespoň trochu zvídaví a hraví, tak se s Vidnoz AI Video Generator zabavíte na dlouho.

Free verze toho umí celkem dost a určitě doporučuji ji vyzkoušet. Nicméně u profesionálního využití bude třeba sáhnout po některé z placených variant (Starter, Business a Enterprise). Dobrá zpráva: po zadání slevového kódu doteko10 získáte 10% slevu. Tak směle do AI!



Domů Články Udělejte si vlastní AI video snadno a rychle [recenze]

Předchozí článek Youtube Music dostává notifikační centrum Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama