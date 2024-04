Zdroj: Xiaomi

Xiaomi Pad 6S Pro přichází do Česka, cena začíná na 14 999 Kč [aktualizováno]

Aktualizováno 8. 4.

Únorová novinka od Xiaomi konečně přichází do Česka a rovnou se nabízí zaváděcí akce. Základní model Xiaomi Pad 6S Pro přijde na 15 999 Kč (8GB RAM / 256 GB). Varianta s 12GB RAM a s dvojnásobným úložištěm přijde na 17 999 Kč. Současně oba tablety mají slevu až do 21. dubna, případně do vyprodání zásob. Lze je pořídit o 1000 Kč levněji.

K nákupu navíc dostanete zdarma pouzdro v hodnotě 699 Kč a také slevu 30 % na klávesnici (po slevě 2499 Kč) a stylus (po slevě 1399 Kč).

Původní článek 22. 2.

Xiaomi dnes představilo svůj nejnovější top model Xiaomi 14 Ultra a kromě toho jsme se také dočkali uvedení nového tabletu Xiaomi Pad 6S Pro. Sice byste si mohli říci, že se jedná o lehce modifikovanou verzi Xiaomi Pad 6 Pro, ale ve skutečnosti nabízí o něco více.

Xiaomi Pad 6S Pro

V první řadě je Xiaomi Pad 6S Pro větší zařízení. Původní modely mají 11palcové displeje, ale Xiaomi Pad 6S Pro má 12,4palcový panel. Samozřejmě došlo k lehkému navýšení rozlišení, ale podstatnější je i to, že se jedná o jasnější displej. Dosahuje až na 900 nitů. S tím je asi také spojena větší kapacita baterie, která se dostala na 10 000 mAh.

V oblasti foťáků nedošlo k jakékoliv změně, ale v případě procesoru jsme se dočkali novějšího modelu. K dispozici je Snapdragon 8 Gen 2, který navíc dostal modernější operační paměti a také tablet dostal rychlejší úložiště. Zde se dokonce nabízí kombinace 16 GB RAM a 1 TB pro data. Bohužel zde chybí podpora mobilních sítí nebo pozičních systémů.

Xiaomi Pad 6S Pro má nastavenou cenu u základního modelu na 3 299 juanů, což je v přepočtu přibližně 10 800 Kč. Česká cena by se mohla pohybovat kolem 14 000 Kč.

Specifikace

displej: 12,4 palců, 3048 x 2032 pixelů, 144 Hz, LCD, až 900 nitů, Corning Gorilla Glass 5

procesor Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.0

Android 13 + MIUI Pad 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx

4 reproduktory

WiFi 6, Bluetooth 5.3

rozměry: 278,7 x 191,58 x 6,26 mm; 590 gramů

baterie: 10 000 mAh + 120W

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Xiaomi Pad 6S Pro přichází do Česka, cena začíná na 14 999 Kč [aktualizováno]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama