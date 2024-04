První ukázka X TV – aplikace pro televize [aktualizováno]

Po více než měsíci zde máme další upoutávku na aplikaci X TV, která bude dostupná pro televize Samsung a také Fire TV. Nečekejte speciální verzi sociální sítě, zde půjde hlavně o video obsah. Právě platforma X je v tomto ohledu zajímavá pro tvůrce a zejména možnosti výdělku. Zatím zde ale máme jen upoutávku. Chybí jakékoliv detaily o dostupnosti či omezení.

Coming soon to a television near you: X TV 👀 pic.twitter.com/C7VWNa7jG5

— News (@XNews) April 23, 2024