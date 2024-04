WhatsApp testuje novou funkci pro offline přenos souborů

Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp zkouší novou funkci nazvanou „Lidé v blízkosti“. Ta by měla uživatelům umožnit přenášet soubory se svými kontakty offline. Celé by to v podstatě mělo fungovat jako například služby Nearby Share pro Android a AirDrop od Applu. Společnost WABetaInfo zaznamenala tuto funkci v beta verzi aplikace WhatsApp pro Android.

WhatsApp pracuje na další nové zajímavé funkci

Funkce WhatsApp Lidé v blízkosti k přenosu souborů mezi zařízeními využívá technologii Bluetooth, což umožňuje komunikaci bez nutnosti připojení k internetu. Uživatelé budou muset udělit aplikaci všechna potřebná oprávnění, včetně přístupu k médiím, Bluetooth a poloze, aby přenos správně fungoval. Sekci Lidé v blízkosti bude možné nalézt v Nastavení aplikace WhatsApp.

Tato funkce umožní uživatelům vyhledávat a připojovat se k blízkým zařízením a sdílet s nimi soubory. Je důležité poznamenat, že funkce bude šifrována end-to-end a telefonní číslo uživatele zůstane během procesu skryto. Funkce Lidé v blízkosti se nachází ve fázi testování, a to v beta verzi aplikace pro Android, a není jasné, kdy bude dostupná pro uživatele iOS nebo kdy bude oficiálně uvedena pro všechny uživatele.

V nedávné době byla v beta verzi aplikace WhatsApp pro Android zaznamenána i další novinka, která umožňuje členům komunitních skupin vytvářet události pro různé příležitosti, jako jsou například online schůzky.

