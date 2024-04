TikTok zavádí svůj vzdělávací kanál STEM i mezi evropské uživatele

Zdroj: Dotekománie

TikTok, oblíbená sociální platforma pro sdílení krátkých videí, přináší do Evropy svůj speciální vzdělávací kanál STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika). Tato iniciativa je reakcí na rostoucí tlak, kterému TikTok čelí ze strany veřejnosti, zejména v USA a Velké Británii, ohledně obsahu, který aplikace poskytuje mladým uživatelům.

Kanál STEM na TikToku bude nyní dostupný i v Evropě

Kanál STEM, který byl poprvé spuštěn v USA, nyní expanduje do Evropy, přičemž začíná v Británii a Irsku. Tento kanál je zaměřen na poskytování vzdělávacího obsahu v oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky a má za cíl zvýšit povědomí mladých lidí o těchto tématech.

Pro mladé uživatele do 18 let bude kanál STEM automaticky dostupný vedle běžných kanálů „Pro vás“ a „Sledování“. Uživatelé starší 18 let si mohou kanál povolit v nastaveních aplikace. Obsah kanálu je v angličtině, ale je automaticky překládán do jiných jazyků pomocí titulků.

TikTok tvrdí, že od spuštění kanálu v USA si ho povolilo 33 % uživatelů, a třetina dospívajících jej navštěvuje každý týden. Od spuštění kanálu došlo k 24% nárůstu obsahu souvisejícího se STEM. Celosvětově bylo za poslední tři roky zveřejněno téměř 15 milionů videí.

Pro zajištění kvalitního obsahu má TikTok uzavřená partnerství se společnostmi Common Sense Networks a Poynter. Common Sense Networks zkoumá obsah, aby se ujistila, že je vhodný pro právě pro kanál STEM, zatímco společnost Poynter posuzuje spolehlivost informací.

Tento krok ze strany TikToku přichází v době, kdy je aplikace kritizována za šíření škodlivého obsahu mezi mladými uživateli a je pod drobnohledem regulačních orgánů. Společnost se snaží představit kanál STEM jako důkaz svého závazku podporovat vzdělání a vyvážení kvality obsahu na své platformě.

