Recenze Xiaomi Smart Band 8 Pro – chytrý náramek [recenze]

Xiaomi a jeho chytrý náramek Smart Band zná snad každý. Dnes má již osmou iteraci a jedná se opravdu o základní náramek s oválným displejem. Dnes se ale podíváme na jeho většího bratra v podobě Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ten zaujme například integrovanou GPS nebo větší AMOLED displejem. Jak se tento náramek s cenovkou necelé dva tisíce korun povedl? Nejen na tuto otázku si dnes odpovíme v recenzi.

Konstrukce

Název Xiaomi Smart Band 8 Pro sice jasně naznačuje, že se jedná o chytrý náramek, svou velikostí má však blíže spíše klasickým chytrým hodinkám. Je totiž podobně velký jako třeba Apple Watch, ke kterým má blízko také svým tvarem. Oproti nim má však displej orientovaný více na výšku.

Samotné tělo je celé plastové, což je vzhledem k cenovce logické. Co mě ale už překvapilo, je fakt, že na těle Smart Bandu není žádné tlačítko. Pro jeho zapnutí ho musíte vložit do nabíječky. Celý systém se jinak ovládá gesty a zde mi ani tolik tlačítko nechybělo. Poměrně chytře gesty je také vyřešeno odemčení při plavání, kdy se dotykový displej zamkne. Je potřeba provést nejprve tažení nahoru a pak dolu přes celou obrazovku.

Na ruce je Smart Band 8 Pro velmi lehký, váží pouhých 22,5 gramu. Pásky nabízejí proprietární připojení k tělu náramku, což je škoda, nelze tak použít jakýkoliv pásek jak to má Xiaomi třeba u dražších chytrých hodinek.

Zatímco boky jsou lesklé, záda jsou matná plastová. Náramek můžete mít buď v námi testované černé verzi, nebo ve světle šedé (prodávaný s bílým páskem).

Potěšila mě přítomnost voděodolnosti do 5 ATM, takže plavat s nimi není problém, což jsem sám vyzkoušel. Zřejmě z důvodu úspor však nedisponují certifikací IP. Vibrační odezva je velmi průměrná.

Displej

Hlavní chloubou Smart Band 8 Pro je 1,73palcový AMOLED displej s rozlišením 336×480 pixelů a krycím sklem Gorilla Glass Victus. Maximální jas činí až 600 nitů, viditelnost na slunci je solidní, ne však nijak zázračná. Jinak se ale jedná o překvapivě dobrý zobrazovací panel, který nemá ani tak velké rámečky kolem displeje.

Velice mě překvapila také přítomnost funkce always-on zobrazení, neboli neustálého zobrazení času. To jsem u takto levného modelu nečekal. V tomto režimu je jas nižší než bych čekal a na slunci už je displej hůře čitelný. Samozřejmě vám to ale sníží výdrž baterie a to poměrně razantně, ale o tom až později. Je zde také senzor okolního osvětlení pro automatické nastavení jasu.

Ve výchozím nastavení se displej při otočení ruky nerozsvítí, takže je nutné tuto funkci zapnout. Lze pak také nastavit rozsvícení i při příchozí notifikaci, což se mi líbí.

Sport

Náramek nabízí GPS, což je u takto levného modelu skoro až překvapivé. Bohužel v praxi nefunguje vždy úplně stoprocentně, především než hodinky najdou satelity tak to tak v polovině případech trvalo věčnost. Občas několik minut, jindy to bylo hned a jindy jsem zase čekal třeba deset minut a pak v průběhu sledování aktivity zase GPS vypadla. Přitom jsem byl vždy v otevřeném prostoru na louce či v parku.

Porovnával jsem naměřenou vzdálenost s Apple Watch Series 9 a kupodivu byla vždy velice podobná i přesto, že neměli třeba chycené satelity. Odchylka na vzdálenostech do tří kilometrů byla 100-200 metrů.

Xiaomi Smart Band 8 Pro jsem vyzkoušel také při plavání a zde mě poněkud zklamaly. Uplaval jsem 1200 metrů, podle náramku to však bylo 1500 metrů. Odchylku jsem viděl už po prvních pár bazénech. Přitom před zahájením plavání si je nutné zvolit jeho délku. Při plavání také hodinky neměří tep.

Pro měření sportovních je zde opravdu mnoho režimů – je to shodné s Xiaomi Watch S3 a Xiaomi Watch 2. Samotný výrobce udává, že je zde více než 150 sportovních režimů. Mezi ty se se dostaly různé vodní sporty jako plachtění, vodní pólo, vodní lyžování, rafting, dále pak skateboarding, horolezectví, parkour, BMX, různé typy tréninků (HIIT, veslování, stepper, spinning, …), různé typy tanců (balet, břišní, street dance, zumba, …), bojové sporty (box, tchaj-ti, judo, …), míčové sporty (tenis, basketbal, golf, …), zimní sporty (lyže, snowboard, curling, sněžný skútr, boby, …), rekreační sporty (jízda na koni, šipky, lukostřelba, pouštění draků, houpání, esports ), a dokonce i karetní a stolní hry jako šachy, dáma či go jsou v seznamu.

Hardware

Uvnitř tepe nespecifikovaný čip doplněný o nespecifikovanou velikosti paměti a úložiště. To jednoduše znamená, že do hodinek nemůžete nic uložit, žádnou hudbu.

Pro propojení s telefonem zde poslouží Bluetooth 5.3. Podpora NFC v případě českého modelu chybí a tak s náramkem nelze platit.

Výdrž baterie

Xiaomi Smart Band 8 Pro dostal do vínku baterii o kapacitě 289 mAh. Výrobce slibuje při běžném používání výdrž až 14 dní. V praxi při mém používání, kdy jsem zapnul funkce neustále aktivního displeje a probuzení zvednutím ruky jsem se s pár aktivitami dostal spíše na zhruba týdenní výdrž. To je stále solidní a věřím, že při šetření se lze dostat na lepší hodnoty.

Software

Trochu jsem zde jako systém očekával HyperOS, nicméně operační systém Smart Band 8 Pro nemá jméno. Jedná se o vlastní řešení výrobce, které je jednoduché a neumožňuje instalaci dalších aplikací. Testovali jsme s verzí 2.2.28.

Potěšilo mě velké množství ciferníků, kterých je dle slov výrobce více než 200. Systém jako takový běhá svižně a jak už jsem zmiňoval, ovládá se gesty.

Na náramek si můžete nechat zasílat také notifikace z telefonu, přičemž je zde plná podpora českého jazyka. Na notifikace pak nelze nijak reagovat. Samotný systém je také v češtině, překlad však není dokonalý. Například tlačítko “zrušit” u notifikaci ji smaže, nebo v nastavení o systému je přeloženo jako “O režimu”.

Aplikace a kompatibilita

Stejně jako Xiaomi hodinky s HyperOS nebo WearOS i zde se pro spárování s telefonem používá aplikace Mi Fitness. V případě Xiaomi Smart Band 8 Pro můžete mimo podpory Android telefonu (Android 6.0 a novější) náramek spárovat i s iPhony s iOS 12 a novějším. Osobně jsem testoval propojení s Nothing Phone (2a) a bylo bez problémů.

Zhodnocení

Chytrý náramek Xiaomi Smart Band 8 Pro ve mě zanechal poněkud rozpačité dojmy a doporučil bych jej spíše nenáročným uživatelům. Pokud to se sportovními aktivity myslíte vážně, radši bych si připlatil 1,5 tisíce třeba za Xiaomi Watch S3, které z mých zkušeností měří přesněji, GPS chytají rychleji a navíc s nimi lze platit skrz Xiaomi Pay.

Jenže oné necelé dva tisíce jsou skoro cena tohoto náramku, oficiální cenovka je 1800 Kč. Za tyto peníze to není špatný produkt, má však logicky určité kompromisy. Naopak mě dnes testovaný náramek zaujal kvalitním displejem nebo svižným jednoduchým systémem. Pokud máte hluboko do kapsy, tak to může být zajímavá volba.



