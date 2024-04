Xperia 1 VI uniká na renderech od @onleaks [aktualizováno]

Zdroj: androidheadlines

Aktualizováno 11. 4.

Minulý měsíc se objevily spekulace, že by nadcházející Xperia 1 VI mohla ztratit jednu unikátnost, poměr stran displeje. Nasvědčují tomu i nejnovější neoficiální rendery od @onleaks, který má zpravidla přesné informace. Dle nich asi Xperia 1 VI nebude nabízet 21:9 displej, ale nabídne poměr stran 19,5:9. Mobil tak nebude mít podlouhlý tvar. Samotné rendery ale nenasvědčují, že by mělo dojít k dalším větším změnám. Nebude chybět konektor pro sluchátka, kamera bude umístěna asi nad displejem a foťák bude mít stále dedikované tlačítko.

Původní článek 20. 3.

Nové úniky naznačují, že nadcházející model Sony Xperia 1 VI by mohl přinést významné změny ve svém designu a technických specifikacích. Zatímco předchozí modely Xperia byly známé 4K displeji a poměrem stran 21:9, Xperia 1 VI by mohla zvolit jinou cestu.

Jaké změny přinese Xperia 1 VI z hlediska designu?

Podle informací od „únikáře“ zackbuks se Xperia 1 VI může vzdát displeje 4K a místo toho použít panel s rozlišením 2K+ nebo Quad HD+ s tradičnějším poměrem stran 19,5:9. To by byla výrazná změna, kterou by se plánovaný model odlišoval od předchozích modelů.

Navzdory této změně by však celkový design zůstal konzistentní, ačkoli by mohl být telefon o něco menší, ale zase širší. Designem by Xperia 1 VI pravděpodobně navázala na předchozí modely se zachováním silných horních a spodních rámečků a výčnělkem fotoaparátu.

Co se týče fotoaparátů, Xperia 1 VI by měla nabídnout trojitý fotoaparát na zadní straně s 48MP snímači Exmor T. Mezi nimi by měl být i 48MP periskopový teleobjektiv schopný 3násobného optického zoomu a až 6násobného zoomu pomocí ořezu snímače.

Zackbuks také uvádí, že celosvětové uvedení modelu Xperia 1 VI by se mělo odehrát v květnu. Přesné detaily o tomto telefonu jsou v současné době omezené, ale s blížícím se datem uvedení na trh se očekává více informací, které odhalí, jaké novinky a vylepšení Xperia 1 VI, od společnosti Sony, přinese.

