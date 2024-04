Motorola Edge 50 Pro oficiálně, střední třída s dobrou výbavou

Zdroj: Motorola

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu vybavenějšího modelu od Motoroly. Dnes jsme se dočkali představení Motorola Edge 50 Pro. Pokud nebudeme počítat procesor, mohla by se novinka rovnat top modelům.

Motorola Edge 50 Pro

Jak již bylo naznačeno, tak právě procesor posouvá mobil do střední třídy, tedy té vyšší. Výrobce použil Snapdragon 7+ Gen 3, který má slušný výkon a blíží se k top modelové řadě. Co se týče samotného mobilu Motorola Edge 50 Pro, tak zde najdete rychlé nabíjení přes USB C a také před bezdrátovou technologii.

Nechybí odolnost vůči vodě a prachu, stereo reproduktory, rychlý displej s jasem až 2000 nitů. Motorola ale šetřila u operačních pamětí, jelikož použila starší technologii LPDDR4X. Na druhou stranu je na zadní straně slušná výbava v podobě tří foťáků. Hlavní má optickou stabilizaci obrazu a nechybí foťák s trojnásobným zoomem.

Motorola Edge 50 Pro má skutečně zajímavou výbavu na střední třídu. Cena je nastavena v přepočtu přibližně na 9 000 Kč. Pokud se bude za takovou cenu prodávat i u nás, bude se jednat o jeden z nejlepších mobilů, co se týče poměru ceny a výkonu. Je zde pravděpodobnost, že se novinka dočká na našem trhu jiného označení. Zatím si tedy budeme muset počkat na oficiální informace o dostupnosti na našem trhu.

Specifikace

displej: 6,7 palců, 2712 x 1220 pixelů (1.5K), 10-bit pOLED, 144Hz, až 2000 nitů, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

8/12 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 256 GB UFS 2.2

Android 14

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, 120° 10 MPx, 3x telefoto přední – 50 MPx

USB Type-C Audio, stereo, Dolby Atmos

IP68

5G SA/NSA (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, NFC

rozměry: 161,23 × 72,4 × 8,19 mm; 186 gramů

baterie: 4500 mAh + 125W USB C, 50W bezdrátově

