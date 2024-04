Google pracuje na placeném Vyhledávání, ale verze zdarma zůstane

Zdroj: Dotekomanie.cz

Skoro to vypadá, že se společnosti snaží nalepit na cokoliv nálepku AI, tedy že je využita umělá inteligence. Někdy jde ale spíše o klamavou reklamu, jindy nejsou benefity tak zásadní. I tak se jedná o zajímavý byznys model, za který si firmy nechají zaplatit. Příkladem je ChatGPT, kde také najdete placenou verzi, byť varianta zdarma je k dispozici, dnes dokonce i bez přihlášení. I Google nabízí placenou verzi Gemini, ale vedle toho pracuje na integraci do Vyhledávání. Jak se ukazuje, asi nebude zdarma.

Vyhledávání za poplatek?

Redakce Financial Times přichází s informace, že Google začíná pracovat na placené verzi Google Vyhledávání, která bude značně doplněna o AI, tedy v tomto případě asi o Gemini. Nepůjde jen o lepší vyhledávání novinek, ale měly by se nabídnout nejrůznější funkce. Skoro by se dalo říci, že se bude jednat o asistenta pro vyhledávání, který zpracuje výsledky a poskytne relevantnější informace.

Už nyní mohou někteří uživatelé ve vybraných krajinách testovat Search Generative Experience (SGE), což je právě Google Vyhledávání s podporou AI. Není ale jisté, že právě tato verze bude placená. Dle Financial Times nikam nezmizí varianta zdarma, ale nebude doplněna o AI prvky.

Současně placená verze Google Vyhledávání bude asi součástí již nějakého předplatného, které aktuálně Google nabízí. Nabízí se rovnou Gemini Advanced nebo Google One. Nepočítá se ale s odstraněním reklam, takže i u placené verze budou sponzorované odkazy a jiné reklamní prvky. V tuto chvíli se neví, kdy a jestli se dočkáme placené varianty.

