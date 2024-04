Zdroj: Mobtelefoni

Apple údajně vyvíjí vlastní jazykový model (LLM), který by měl pohánět funkce založení na umělé inteligenci v zařízeních iPhone. Tato iniciativa má za cíl umožnit provoz funkcí umělé inteligence přímo na zařízení, což by mohlo přinést rychlejší odezvu a zvýšené soukromí uživatelů.

Aktualizace iOS 18 protkaná AI se blíží

Velké jazykové modely mají tu výhodu, že mohou provádět funkce umělé inteligence lokálně přímo na zařízení, aniž by byly závislé na cloudových službách. To znamená, že data zůstávají v zařízení a uživatelé mají více kontroly nad svým soukromím. Procesory v telefonech iPhone spolu s dedikovaným Neural Processing jednotkou (NPU) mají dostatečný výkon pro provoz LLM.

Očekává se, že funkce umělé inteligence budou integrovány do různých aplikací, jako jsou Zdraví, Zprávy, Zkratky a další. To by mohlo znamenat pokrok v personalizaci a efektivitě služeb poskytovaných společností Apple. Zprávy také naznačují, že interní model LLM od Applu by mohl být doplněn o cloudové modely LLM třetích stran, jako jsou ChatGPT a Gemini. To by mohlo poskytnout mnohem rozsáhlejší a robustnější sadu funkcí umělé inteligence pro telefony iPhone.

Novinky a plány Applu, nejen z této oblasti, bychom se měli dozvědět již brzy, a to na vývojářské konferenci WWDC. Středobodem konference bude samozřejmě nadcházející aktualizace iOS 18, která by právě měla přinést mnoho funkcí založených na AI, čímž by měl Apple alespoň částečně srovnat krok s konkurencí.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Apple údajně pracuje na svém jazykovém modelu LLM pro zařízení iPhone

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama