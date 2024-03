Sonický zubní kartáček od Xiaomi zatočí s plakem [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Dnes se podívejme na něco, co určitě vezmete do ruky každý den minimálně dvakrát: sonický elektrický zubní kartáček od Xiaomi jménem Mijia Sonic T302. Co tedy vlastně umí?

Sonické zubní kartáčky není třeba nějak zvlášť představovat. Jejich výhody nad klasickými modely jsou dány způsobem fungování, tisíce až desetitisíce kmitů za minutu prostě s manuálním kartáčkem nelze dosáhnout. Výsledkem tedy je, že sonické kartáčky jsou nesrovnatelně účinnější při boji se zubním plakem. A na rozdíl od rotačních kartáčků jsou zase mnohem šetrnější k dásním.

Vícero režimů pro vás

Tento model od Xiaomi nabídne celkem 4 režimy čištění: standardní, jemné, masáž dásní a bělení/leštění. Můžete si vybrat ten, který vám nejvíce sedí, nebo je měnit podle své okamžité potřeby. Koneckonců každý máme zuby trochu jiné, tak je jistě fajn, že si používání kartáčku můžeme přizpůsobit našim potřebám.

Důležité není jen správné používání kartáčku, ale také výkon a účinnost kartáčku samotného. Jde o to, aby integrovaný motorek měl nejen silný výkon, ale aby jej byl schopen dostatečně efektivně přenést do kmitů hlavice kartáčku. V tomto případě je to řešeno tak, aby zároveň došlo k minimalizaci vibrací rukojeti a snížení hluku. To je důležité jak pro komfort při držení, ale taky si při používání můžete pustit třeba oblíbenou hudbu – uslyšíte každý tón.

Na cestách jako doma

Mijia T302 vás doprovodí i na cestách. S výdrží baterie až 150 dní v šetrném režimu, případně až 65 dní ve standardním režimu se nemusíte obávat o svůj chrup. Díky stupni voděodolnosti IPX8 a dvojitému těsnění si nepotrpí ani na úzkostlivé zacházení.

Byť vydrží extrémně dlouho, čas od času jej budete muset nabít. Pak přijde vhod šikovně řešená 360° bezdrátová nabíječka – nezáleží na tom, jak kartáček do nabíječky postavíte. Šikovné.

Navíc nyní se 4 hlavicemi

Dobrá zpráva pro vás: Mijia Sonic T302 je teď k dispozici dokonce ve třech barevných provedeních (fialový, tmavě modrý a stříbrný), ale hlavně za skvělou cenu. Aktuálně je totiž nabízen se slevou 58 %. To znamená, že může brzy sloužit i vašim zubům za cenu pouhých 802 Kč, a to včetně dopravy. A jako bonus dostáváte 4 hlavice zdarma!

Takže neváhejte, objednávat můžete ZDE.



