Zdroj: iQOO

Čínská mobilní značka iQOO v těchto dnech pokračuje v přípravách kolem dalších novinek do aktuální řady Z9, kde se momentálně nachází pouze základní zástupce Z9. Nejnovější únik dává nahlédnout na model s označením Z9 Turbo, který by producent měl umístit do samotného čela. Telefon po stránce designového zpracování bude nejspíš jen navazovat.

Silná trojka

iQOO Z9 Turbo nesoucí kódové označení V2352A má disponovat 6,78palcovým OLED panelem se 144Hz obnovovací frekvencí, 1.5K rozlišením a integrovanou čtečkou otisků prstů. Hardwarovou část pravděpodobně postaví na chystaném procesoru Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcommu, až 16GB operační paměti RAM (LPDDR5x) nebo 1TB internímu úložišti (UFS 4.0).

Zadní stranu asi obsadí jen dva objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem a článek baterie o velikosti 6 000 mAh. K němu mimochodem nasadí technologii rychlého 80W nabíjení. O uživatelské prostředí se postará operační systém Android 14 pod platformou OriginOS 4.0.

Kromě základu a provedení Turbo lze v blízké budoucnosti vyhlížet třetí verzi pod názvem Z9x. Nakonec dnešní model Z9 Turbo můžeme oficiálně poznat už během následujícího měsíce. Proto další podrobnosti nejspíš vyjdou ven v nejbližších dnech či týdnech.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články iQOO Z9 Turbo poznáme už během dubna

Následující článek Instagram dovolí zpětné zveřejnění příspěvku Předchozí článek Sonický zubní kartáček od Xiaomi zatočí s plakem [komerční článek] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama