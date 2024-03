Seznam.cz nabídne placenou verzi, ale reklamu neodstraní

Zdroj: Seznam

Mnohé internetové služby, aplikace a i obsahové weby nabízí možnost si zaplatit za obsah. Je zde několik strategií. Některé společnosti nabízí obsah jen po zaplacení nějaké částky, jiné odeberou reklamu za poplatek. Mezi takové patří i naše redakce. Nabízíme čtenářům Dotekomanie Premium, kde za měsíční poplatek 35 Kč odebereme veškerou bannerovou reklamu z webu a navíc zpřístupníme články, které teprve vyjdou. Seznam.cz se rozhodl jít trochu odlišnou cestou.

Seznam.cz za 79 Kč měsíčně?

Asi byste si mysleli, že Seznam.cz naskakuje na podobnou vlnu a za měsíční poplatek nabídne uživatelům něco víc, třeba odebrání nebo zredukování reklamy. Bohužel tomu tak úplně není. Za částku 79 Kč měsíčně nebude jen zobrazovat cílenou reklamu a cílený obsah.

„Služby Seznamu jsou pro naše uživatele dlouhodobě zdarma. Jejich vývoj, kvalitu a neustálý rozvoj platí každý, kdo je používá, zobrazováním reklamy a svými daty, konkrétně cílenou reklamou. Naprosto však respektujeme uživatele, kteří o tento typ cílené inzerce na našich službách nemají zájem a aktivně vyjadřují nesouhlas se zpracováním dat. Abychom však nadále mohli pokračovat v tom, co děláme, nabízíme variantu využívání našich služeb bez cílené reklamy za poplatek 79 korun měsíčně,“

Buď tedy budete souhlasit s používáním osobních dat pro cílení reklamy a obsahu, nebo si jednoduše budete muset zaplatit. V takovém případě nebudou používaná osobní data, ale reklama nikam nezmizí. Jen nebude zacílena na vaše potřeby, tedy nebude reflektovat vaše zájmy.

Seznam.cz navíc dodává, že ani obsah nebude cílem přímo na vás, ale zde ani nevíme, co tím myslí, když například na hlavní straně vyhledávače nereflektuje ani tak zájmy čtenářů jako spíše všeobecné zájmy. Nejednou jsme se snažili vytrénovat jejich algoritmus, aby nám zobrazoval tematicky články, ale nikdy se nám to nepodařilo. Je ostatně udělán tak, aby zobrazoval to, co je aktuálně v kurzu u většiny uživatelů.

Dle vyjádření z tiskové zprávy se chystá i verze, v rámci které dojde k odebrání reklamy ze stránek Seznam.cz, ale vzhledem k tomu, že současná varianta stojí 79 Kč, nebudeme odhadovat, kolik by stál Seznam.cz kompletně bez reklam.

Nová služba se jmenuje Seznam bez cílené reklamy a začíná se testovat na menší uživatelské základně, ale v dohledné době bude zaveden naplno.

 

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama