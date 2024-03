Samsung Galaxy A35 – investice na delší dobu [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung nikdy nepatřil mezi výrobce, kteří nabízí velmi dobrý poměr mezi cenou a výbavou. Jinak řečeno, za konkrétní částku jednoho mobilu střední třídy u Samsungu dostane vyšší specifikace u mobilu jiné značky. Na druhou stranu má jihokorejský výrobce v dnešní době navrch. Tím je softwarová podpora. Zákazník se tedy musí rozhodnout, jestli chce mít výkonnější hardware, nebo jestli chce mít dlouhou softwarovou podporu. U loňského Galaxy A34 byla cena trochu hůře obhajitelná, ale to se mění s Galaxy A35.

Plast nevadí

Nejsem zastánce kovových mobilů. Všeobecně mi nevadí, když výrobce sáhne po plastu, ale musí to umět. Galaxy A35 zapadne do kategorie mobilů s plastovým rámečkem, což jde pocítit v rukách, avšak to má i své výhody. Po celém obvodu není ani jedno přerušení kvůli anténám, což se musí dělat u mobilů s kovovým rámem. Galaxy A35 je tedy po celém obvodu nepřerušen, pokud tedy nepočítám otvory pro mikrofony, USB C, SIM slot či reproduktor.

Samsung u novinky trochu vyzdvihuje oblast kolem tlačítek. Ta je lehce vyvýšená, přičemž přechod z rámu je plynulejší. Tak trochu sem zapadne palec a je to relativně příjemné. Vlastně díky designovému prvku najdete tlačítka velmi jednoduše hmatem a nemusíte nahmatávat jednotlivá tlačítka. Ostrůvek je subtilní a nevyčnívá tak, aby si ho každý všiml. Za mě povedená drobnůstka.

Zadní strana již působí prémiově, jelikož Samsung použil sklo. Sice se jedná o křehčí materiál než plast jako u předchozí generace, na druhou stranu dodává mobilu trochu lepší pocit z kvality zpracování. Na zádech jinak najdete tři samostatné malé ostrůvky pro foťáky. Ty samozřejmě způsobují nestabilitu na stole. S obalem ji eliminujete.

Konečně s průstřelem

Výřez v displeji nikdy nepůsobí dobře, aspoň u mě. Vždy jsem raději, kdy výrobce sáhne po otvoru pro foťáky, případně umístí kameru jinam. V tomto ohledu vypadá A35 lépe než A34. Na čem mohl Samsung zapracovat, jsou samotné rámečky kolem displeje. Na svou cenovou kategorii by si mobil zasloužil něco tenčího. Zvykl jsem si ale a postupem času jsem je ani nevnímal, zejména u sledování videí.

Rychlá obnovovací frekvence je dnes již standardem, a to i u levnějších mobilů. Samsung s ní pracuje dobře a nezaznamenal jsem nějaké komplikace nebo nedokonalosti. Jas panelu dosahuje na 1000 nitů, což na dnešní dobu není nějak závratná hodnota, na druhou stranu je dostatečná a neměl jsem problémy se čtením panelu ani na velmi jasném denním světle.

Displej to umí rozpálit a v některých aplikacích to bylo až nepříjemné. Právě u Messengeru jsem si všiml, že vysoký jas vypálil profilové fotky, až ztratily detaily do určité míry. Hádám, že mobilu chybí nějaké softwarové vylepšení, aby tomu nedocházelo. Případně prostě dostane příkaz, aby šel jas na maximum bez úpravu obsahu. Moc to nevadilo, zejména pokud šlo o přečtení textu.

V displeji je integrovaná optická čtečka otisků prstů. Za dobu používání jsem si na ni zvykl, respektive na doprovodné animace. Nezdržuje a reaguje poměrně přesně. Neměl jsem problém ani s vlhkým prstem, případně ani když jsem ho měl od nečistot.

Stereo jak se patří

Kdejaký mobil se dnes chlubí stereo reproduktory. U levnějších mobilů jde mnohdy jen o dva hlasité repráčky s plochou reprodukcí, případně jsou ještě nevyvážené. To není případ Galaxy A35. Zde je kvalita znát a výstup je vyvážený, dokonce s prvky basů. Sledování videí díky nim velmi příjemné. Jestliže si pustíte film z kvalitního zdroje, rozhodně si ho vychutnáte.

Opět Exynos

Výbava Galaxy A35 není špatná ve většině ohledů, jen použitý procesor může u některých vzbuzovat otázky. U mobilů dnes ani nejde o to, kolik mají bodů v benchmarku, jako spíš o to, jak se chovají během běžných činností. Rok starý Exynos 1380 dostačuje na většinu aplikací i her. Nepřehřívá se a nezpůsobuje problémy.

Kde pozoruji nedostatky, je přepínání náročných aplikací. Nedojde k nějakému zaseknutí, spíš proces není plynulý. Jde to například vidět u přepnutí z nějaké náročnější hry na Snapchat, a to přímo mezi aplikacemi. Mobil musí hned nastartovat foťák, což mu dá zabrat, ale během chvíle je vše plynulé. Možná by postačila lepší optimalizace systému, případně nějaká úprava.

Galaxy A35 má slušnou nabídku podporovaných pozičních systémů, což jde vidět u používání aplikací. Zaměření je rychlé a přesné, aspoň dle mého zkoušení například u navigace. Kde rozhodně vidím přednost mobilu, je integrování eSIM. Jsem rád, že se tato technologie dostává do střední třídy. Do mobilu tedy nemusíte vkládat plastovou SIM kartu a vystačíte si s tou elektronickou.

Konektivita je zde dobrá a ocenil jsem WiFi 6, Bluetooth 5.3 a práce s NFC je bez komplikací. Jednoduše řečeno, mobil se připojí na cokoliv, co potřebujete, a nebudete se trápit s nestabilitou signálu.

Specifikace Galaxy A35

displej: 6,7 palců, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120 Hz, až 1000 nitů, Corning Gorilla Glass Victus+

procesor: Exynos 1380

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 14 + One UI 6.1

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 5 MPx, makro 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

rozměry: 161,7 x 78 x 8,2 mm; 209 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W

OneUI 6.1

Samsung stále patří mezi ty výrobce, co si potrpí na svou vlastní nadstavbu systému Android. OneUI hodně cílí na možnosti přizpůsobení, a to v mnoha oblastech. Ostatně je v systému i aplikace pro nákup nejen vzhledů. Nabízí se fonty, přičemž za některé si musíte zaplatit. Pokud ale nepotřebujete měnit i ikony a mít komplexní balíky i s animacemi na displeji, asi to nevyužijete.

Systém je hodně blízko čisté verzi Androidu, aspoň co se týče rozložení nabídek, umístění položek v nastavení a podobně. To je vlastně i dobře, jelikož jakýkoliv těžší zásah do systému by jen zvyšoval náročnost u aktualizací. Android 14 je v podání Samsungu dobře odladěný a i animace jsou příjemné, jen asi některé budete chtít zrychlit, ale dá se na to zvyknout.

Energie dostatek, ale něco tomu chybí

Mít v mobilu baterii o kapacitě 5000 mAh, není nic neobvyklého. Dnes to má kdejaký mobil. Co je u konkurence běžnější, je rychlost nabíjení. Samsung zůstal u 25W technologie. Chápu výrobce, nechce příliš stresovat baterii rychlejší technologií, což by mělo negativní vliv na její živostnost. Použitá technologie dostačuje, jen to nevypadá dobře v porovnání s konkurencí.

Co bych očekával, je integrování bezdrátové technologie nabíjení. Stačilo by 5 nebo 10 W, pak by byla cena mobilu obhajitelnější. Je to prostě škoda. Co se týče výdrže na jedno nabití, tak si zde nemám na co stěžovat. Když nehrajete hry a nesledujete videa, tak byste se mohli dostat i na tři dny. Při běžném používání dosáhnete na dva dny, a pokud si dopřejete zábavu během dne, lze se na Galaxy A35 spolehnout.

Když vezmu v potaz, že se mobil nezahřívá ani u středně náročných her, má dobře optimalizovaný běh systému, umí vydržet i náročný den.

Focení

Stále jsme v době, kdy výrobci dávají do mobilů více foťáků, byť některé ani nevyužijete. Do dnešního dne jsem nepochopil integrování makro snímačů. Ani si nepamatuji, že bych někdy potřeboval takto specializovaný snímač. Zejména když má nízké rozlišení. Nebudete se tak divit, když jsem nenašel využití pro 5MPx snímač na Galaxy A35. Je zde i ultra širokoúhlý. Ten beru spíše jako příjemný doplněk pro focení krajinek. S 8 MPx toho moc nevykouzlíte, zejména za zhoršených světelných podmínek.

Hlavní snímač s 50MPx s optickou stabilizací obrazu umí podávat velmi dobré výsledky, pokud je dostatek světla. Jakmile jde o horší světelné podmínky, jde vidět snížená kvalita výsledku. Toho si většinou všimnete, jakmile se podíváte na snímek na větším displeji. Snímkům chybí trochu detaily a je zde přítomen šum. Navíc i tak budete potřebovat trochu pevnější ruku. Na druhou stranu lze vykouzlit líbivé snímky pro sociální sítě.

Nedostatky jde vidět při porovnání snímků při focení s dvojnásobným přiblížením a při ultra širokoúhlém záběru, jak jde vidět níže. Když cvaknete hlavním snímačem, nabídne se relativně odpovídající výsledek, ale pak jde kvalita i podání barev dolů.

Galaxy A35 není foto mobil. Na druhou stranu poslouží dobře komukoliv, kdo dělá momentky pro sociální sítě. Jestli vám jde o co nejlepší možnosti, asi bych se poohlédl po starším top modelu.

Konečné zhodnocení Galaxy A35

Oproti předchozí generaci je Galaxy A35 pozvolnou evolucí, ale dost věcí jde správným směrem. Samsung chtěl zachovat nižší náklady na výrobu, takže byl zvolen plastový rám, ale ten ničemu neškodí. Punc kvality získal mobil hlavně díky skleněným zádům, což hodně přidá na pocitu dobrého mobilu. Konečně zde není výřez v displeji pro přední kameru. V dnešní době lépe vypadá průstřel displeje než nějaký zásek.

Oceňuji velmi dobré stereo, které má nemá nějaké slabiny a je relativně dobře vyvážené. Jen si mobil moc neporadí s některými zvuky notifikací, zní trochu plechově, ale u sledování videí podávají reproduktory velmi dobrý výsledek. Nejde prostě jen o náhražku. Foťák má své přednosti, zejména díky optické stabilizaci obrazu. Ostatní dva jsou zde spíše pro zábavu a moc často je asi nebudete používat.

Jedinou větší slabinou této novinky je asi procesor. Většinu aplikací zvládne výborně, jen u těch, které používají více funkcí telefonu, bude mít problém. Zejména u takových, kde se při spuštění hned od začátku používá například foťák. Ano, v tomto případě myslím třeba Snapchat. Právě přepínání mezi Chromem a Snapchatem může být trochu neplynulé. Případně když budete přeskakovat mezi nějakou hrou a sociální sítí.

Rozhodně oceňují výdrž na jedno nabití. Dva dny s tímto mobilem dáte bez větších problémů, a když budete během dne hrát hry nebo trávit čas sledováním videí, nebudete hned hledat nabíječku. Jen bych očekával třeba rychlejší technologii nabíjení, případně v této cenové kategorii i bezdrátové nabíjení, byť pomalé.

Galaxy A35 to nebude mít jednoduché, zejména kvůli ceně a výbavě. Na trhu najdete mobily s lepším poměrem, ale na druhou stranu má Galaxy A35 v jedné oblasti nespornou výhodu. Samozřejmě myslím softwarovou podporu, jelikož u tohoto mobilu můžete vyhlížet Android 15, 16, 17 a Android 18. Navíc ještě rok budete dostávat bezpečnostní aktualizace. Samsung Galaxy A35 je tedy investicí na dlouhou dobu, a pokud si chvíli počkáte, asi natrefíte na nějakou cenovou akci. V takovém případě se vyplatí ještě více.

Plusy

softwarová podpora po dobu 5 let

kvalitnější stereo

velmi dobrý displej

eSIM

Mínusy

procesor se zapotí při přepínání náročných aplikací

silnější rámečky kolem displeje

nabíjení by mohlo být rychlejší, případně chybí bezdrátové



