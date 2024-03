Zdroj: Dotekamanie.cz

Funkce tvorby nálepek ve WhatsApp přichází do aplikace pro Android

WhatsApp přichází s novou funkcí pro tvorbu vlastních samolepek přímo v aplikaci. Tato novinka, objevená v nedávné beta verzi WhatsApp pro systém Android, naznačuje, že uživatelé brzy budou moci vytvářet a upravovat nálepky přímo ve svých konverzacích.

Tvorba nálepek ve WhatsApp pro Android

Nálepky jsou již dlouhou dobu důležitou součástí aplikace WhatsApp. Od roku 2018 byly dostupné ve verzích aplikace pro Android i iOS. Animované samolepky se do aplikace dostaly o něco později. Avšak až na drobná vylepšení se od té doby toho v této oblasti příliš nezměnilo. Platforma vlastněná společností Meta dosud neumožňovala uživatelům vytvářet vlastní samolepky z fotografií. To by se však pro uživatele systému Android mohlo brzy změnit, protože nejnovější beta verze aplikace obsahuje speciální nástroj pro tvorbu a editaci nálepek.

Integrace nové funkce byla objevena skrze WABetaInfo, kteří ji identifikovali ve verzi 2.24.6.5 WhatsApp beta pro Android. I když sideloading této konkrétní verze nefunguje, což dává smysl vzhledem k tomu, že se v současné době rozšiřuje pouze mezi malým počtem beta testerů.

Funkce je snadno dostupná přímo v aplikaci WhatsApp. Uživatelé najdou novou kartu „Vytvořit“ v nabídce samolepek. Tato karta umožňuje okamžitý přístup k libovolnému obrázku v telefonu a jeho přeměnu na nálepku. Kromě toho mohou uživatelé vytvořit novou nálepku pomocí existujícího obrázku uvnitř konverzace WhatsApp. Stačí otevřít fotografii a klepnout na přetékající nabídku v pravém horním rohu, kde najdou novou možnost „Vytvořit nálepku“.

Klepnutím na již odeslanou nálepku v chatu se otevře nabídka s dvěmi možnostmi – „Přidat k oblíbeným“ a „Upravit nálepku“. První možnost umožňuje snadný přístup k nálepce pro budoucí použití, zatímco druhá možnost otevírá editor obrázků s návrhy zobrazenými ve spodní části obrazovky.

