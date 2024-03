Recenze Honor Magic 6 Pro – extravagance [recenze]

Honor Magic 6 Pro; zdroj: Dotekománie

Honor se naplno vrátil už před nějakou dobou a zatímco nedávno nás zaujal svým tenkým ohebným telefonem Magic V2, dneska se podíváme na jeho top model klasické konstrukce zaměřený nejen na fotoaparát. Ten přímo navazuje na loňský Honor Magic 5 Pro a přináší několik zajímavých vylepšení. Jaký nový Honor Magic 6 Pro je? Jak obstojí v konkurenci top modelů?

Na úvod bych ještě rád dodal, že Honor má již nějaký ten pátek opět plnou podporu Google služeb a telefon tak obsahuje samozřejmě také obchod Play. Pro některé to může znít už jako jasný fakt, nicméně během testování jsem se s dotazy na Google služby setkal několikrát.

Konstrukce

Nový Honor Magic 6 Pro designově navazuje na předchůdce, a tak na zádech stále vidíme pro výrobce typické tři snímače v pomyslném trojúhelníku. Oproti loňsku už však modul fotoaparátu nabízí odlišný tvar. Výrobce se zde inspiroval hodinkami ve tvaru polštářku (anglicky pojem „cushion shaped watch“) a prý také barokem.

Design je poměrně subjektivní věc, nicméně zde musím především pochválit, že novinka vypadá jinak než ostatní telefony a líbí se mi, že se Honor nebojí trochu vystoupit z řady. V námi testované zelené verzi jsou záda vyrobena z veganské kůže s příjemnou texturou, takže telefon neklouže a nechytá otisky prstů. Lesklé kovové prvky jsou pak laděny do zlatého odstínu.

Někomu se nový Honor Magic 6 Pro líbí, někomu ne, nabízí zkrátka poněkud extravagantní design. Stále pak můžete sáhnout po konzervativnější černé variantě, která bude u nás také dostupná. Ta má matná skleněná záda. Foťáky z těla mírně vystupují, díky umístění na střed se však telefon při položení na stůl neviklá.

Zatímco mnoho výrobců dnes začíná dělat telefony hranatější a hranatější, novinka zatím tento trend nenásleduje. Záda jsou mírně zaoblena, stejně jako přední panel na všech stranách. Díky tomu telefon příjemně padne do ruky a i přesto, že je téměř stejně velký jako třeba Galaxy S24 Ultra, se lépe ovládá. A osobně se mi zaoblený displej stále líbí, zmiňuji to skoro v každé recenzi. Zde je zaoblení na všech stranách a působí to, jako by displej z těla vystupoval.

Reproduktory jsou na těle dva, přičemž výdechy mají do strany a výrobce se chlubil symetrickým stereo efektem. Honor Magic 6 Pro je samozřejmě voděodolný s certifikací IP68. Mimo to by měl vydržet také nějaké ten pád díky novému sklu NanoCrystal Shield. Při testování však neradi házíme telefon na zem a tak si budeme muset počkat na nějaké testy jiných subjektů.

Z výroby je pak na displeji aplikovaná fólie, která mírně zvýrazňuje pilulkový průstřel. Ten se přesunul na střed oproti předchůdci a nový Honor tak značně připomíná nové iPhony. Nový dynamický ostrov stále ukrývá techniku pro 3D sken obličeje, přičemž toto rozpoznání je rychlé a spolehlivé. Díky tomu ani nemusíte používat optickou čtečku otisků v displeji, která je na můj vkus umístěna poměrně nízko.

Magic Capsule, jak Honor pojmenoval svůj pilulkový průstřel v displeji, zde umí podobné věci jako právě na iPhonu. Honor se toho nebál a v podstatě ho 1:1 okopíroval. Najdeme zde tedy indikaci přehrávané hudby, indikaci hovoru nebo odpočet času.

Když dva dělají totéž, není to totéž. Například animace přehrávané hudby na iPhone v ostrovu zobrazuje histogram aktuální skladby. Na Honoru je zde jedna animace stejná pro všechny skladby. Výhodou ostrovu na iPhone je také fakt, že ho podporuje už poměrně mnoho aplikací včetně třetích stran. Zde na Honoru možnost integrace podpory třetích stran existuje, ale je otázka, kolik vývojářů ji přidá.

Na horní straně se pak nachází ještě infračervený port pro ovládání vaší domácnosti. To se jednoznačně může hodit.

Displej

Zobrazovací panel patří mezi to nejlepší na trhu. Máme tu 6,8palcový LTPO AMOLED s frekvencí 1-120 Hz. Impresivní je pak maximální špičkový jas v HDR, který dosahuje až na 5000 nitů. Důležitějším parametrem je však maximální jas celé obrazovky, jenž zde má hodnotu 1600 nitů. Ve stručnosti i na přímém slunci je na displej skvěle vidět.

Hardware

Uvnitř tepe ten nejlepší čip Android světa, a to Snapdragon 8 Gen 3. Ten je doplněný o 12 GB RAM a úložištěm 512 GB (v Česku bude dostupná jen tato velikost). V praxi telefon šlape jako hodinky a optimalizace je skvělá.

Skóre při testu Wild Life Extreme Stress Test postupně kleslo z 5182 bodů na nejnižší 2449, kdy se benchmark pouští dvacetkrát za sebou (což trvá asi 20 minut). Telefon se zahřál na 47 stupňů, což je o 3 stupně více než Galaxy S24 Ultra. Skóre jako takové je však prakticky stejné i včetně poklesu. Vzhledem ke stejnému čipu také v Geekbench je skóre stejné jako na S24 Ultra.

Specifikace Honor Magic6 Pro

displej: 6,8 palců, 2800 x 1280 pixelů, AMOLED, 1-120 Hz, až 5000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

úložiště: 512 GB

Android 14 + MagicOS 8.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 180 MPx, teleobjektiv 2,5x, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx 3D hloubkový

čtečka otisků prstů v displeji

infra, IP68, stereo

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Beidou (trojnásobná frekvence B1I+B1C+B2a)/dvoufrekvenční GPS (L1+L5)/AGPS/Glonass/Galileo (dvoufrekvenční E1 + E5a)

rozměry: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm; 225 gramů

baterie: 5600 mAh + 80W USB C, 66W bezdrátové

Výdrž baterie

Baterie meziročně narostla a především i pro náš trh tu máme novou technologii silicon-karbonového akumulátoru. Díky tomu i v poměrně rozumně velké těle nalezneme 5600 mAh, což je nadprůměrné mezi top modely.

V praxi při mém běžném využívání mi večer zbylo kolem poloviny baterie. Skoro by se dalo hovořit o dvoudenním smartphonu, má to ale jeden háček. Na noc jsem musel vždy vypnout internet, jelikož pokud jsem tak neudělal, ubylo mi při spánku zhruba 25 procent a další den mi zbývající čtvrtina baterie už nestačila. Mohla to způsobit nějaká aplikace na pozadí, ale nepodařilo se mi žádnou identifikovat ani z nastavení.

Potěší vylepšené rychlé nabíjení, drátově až 80 W, bezdrátově pak až výkonem 66 W. Naopak zklame, že výrobce se rozhodl už nedával do balení adaptér do zásuvky.

Fotoaparát

Honor Magic 6 Pro má na zádech tři fotoaparáty klasické sestavy – hlavní, ultra širokoúhlý a teleobjektiv. Jistou zajímavostí je teleobjektiv, který si opticky pohoršil oproti předchůdci – z 3,5 na 2,5násobné přiblížení. Jedná se však o periskopický objektiv, což je u takto malého zoomu poněkud netradiční a má to jednoduchý důvod – výrobce za něj schoval větší 180MPx snímač.

Takto fotí Honor Magic 6 Pro v Barceloně

V praxi tak můžete bez problémů v podstatě bez ztráty kvality fotit s 5násobným přiblížením, tento zoom je rovnou i v rozhraní fotoaparátu. Při 10násobném přiblížení při přímém porovnání s S24 Ultra mají oba telefony v podstatě stejně dobrý zoom – jak lze například vidět na snímku níže.

Výše pak můžete vidět porovnání při 10x přiblížení, které už je pro oba telefony náročnější, stále však oba vyprodukovaly použitelný snímek, a i v noci je na značce text čitelný. Na porovnání níže pak vidíme 30x přiblížení, navíc jedoucí tramvaje, což je náročná scéna. Tady při tomto velkém přiblížení už se s tím popral maličko lépe Samsung.

V noci podává teleobjektiv nadprůměrné výsledky, což mě potěšilo, a to je právě důsledek velkého senzoru.

Všechny snímky byly foceny na výchozí režim barev – jasný. Ten má mírně saturovanější barvy, zvolit si ale můžete i přirozený režim. Celkově má Honor většinou fotky teplejší, což se mi osobně líbí. Kvalita fotek je vynikající a Honor Magic 6 Pro patří mezi to nejlepší na trhu.

Testovací snímky Honor Magic 6 Pro

Hlavní snímač

Jistou zajímavostí je proměnlivá clona u hlavního snímače, což nevidíme poprvé. Zde může mít hodnotu buď f/1.4 nebo f/2.0. Nižší se samozřejmě hodí v noci a vyšší pak oceníte třeba při focení dokumentů z blízka – snímek bude ostřejší po celé ploše. Má to ale i zajímavý důsledek – při použití vyšší clony se ze světelným zdrojů stávají hvězdičky. To můžete vidět třeba na snímku výše při západu slunce. Tam by automatika měla už raději zvolit nižší clonu, ale neudělala tak. V noci to pak problém není, telefon volí téměř vždy nižší clonu. V manuální režimu to lze však nastavit, a tak rozdíl můžete vidět níže.

Software

Operačním systémem je Android 14 s nadstavbou MagicOS 8. Telefon dostane 4 velké aktualizace Androidu a 5 let bezpečnostních. To není na top model nic chvályhodného, konkurence umí už i 7 let.

Zajímavou novinkou, kterou se výrobce hodně chlubil, je tzv. Magic Portal. Ten vám při označení a podržení prstu na adrese umožní ji přetáhnout do boku třeba rovnou do map, kdy vám spustí navigaci. Honor se chlubil, že je to mnohem rychlejší než u konkurence a telefon díky AI ví, co chcete.

V praxi ale úplně neví. Pokud tedy zkopírujete adresu a přetáhnete ji skrz magický portál do Google Maps, opravdu hned zahájí navigaci do daného místa. Bohužel vždy autem. Navíc osobně jsem kolikrát ani nechtěl zahájit navigaci, ale stačilo by mi zobrazit místo na mapě. Nastavení funkce ale chybí.

Druhým problémem funkce Magic Portal je fakt, že podporuje velmi omezené množství aplikací. Používáte třeba nějakou aplikaci na poznámky jako OneNote, Evernote nebo Google Keep? Máte smůlu, v portálu jsou jen vestavěné poznámky.

Pochválit musím rozhraní pro tvorba uzamčené obrazovky, to nabízí mnoho možností přizpůsobení. Možná mírným zklamáním je pak větší integrace AI do systému, jako to třeba letos udělal Samsung.

Zhodnocení

Honor Magic 6 Pro je po všech stránkách výborný telefon. Nabízí skvělý fotoaparát, skvělou výdrž baterie s novou technologií, výborný displej, rychlé nabíjení a zkrátka z výbavy mu vlastně nic nechybí. Design je extravagantní a snaží se odlišit, a to se mi líbí, nemusí to však sednou každému. Naopak si výrobce mohl odpustit okopírování dynamického ostrovu z iPhonu. Nové softwarové funkce jako Magic Portal nejsou úplně dotažené a menším minusem je kratší podpora ve srovnání s konkurencí.

Přesto se jedná o velice povedený top model a to jsou jen drobnosti. Teď ale bude záležet hlavně na vás, zda vás novinka od Honoru zaujala, letošní sklizeň top modelů je totiž opravdu velká. Honor pak v tuto chvíli do 17. března zakoupíte za 26 tisíc korun, čímž se jedná opravdu o skvělou koupi.

Klady

Extravagantní design

Vynikající displej

Skvělá baterie s novou technologií

Kvalitní konstrukce

Skvělý fotoaparát

Zápory

Kratší softwarová podpora

Okopírování dynamického ostrovu od iPhonu si mohl výrobce odpustit

Nedokonalá funkce Magic Portal

Rozbalení

