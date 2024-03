Poco X6 Pro 5G – osloví mnohé, ale nezazáří [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Xiaomi je poměrně aktivní firmou a ve svém portfoliu toho nabízí mnoho. Před nějakou dobou došlo ke změně strategie kolem smartphonů. Místo toho, aby pod touto značkou nabízela společnost všechny typy mobilů, tak je rozřadila částečně do subznaček jako Redmi a Poco. Dnes se podíváme na Poco X6 Pro 5G, takový vlajkový model Poco, ale nejedná se o top model, který by mohl konkurovat v nejvyšších příčkách. Se svou cenou to ale nebude mít jednoduché do určité míry.

Poco X6 Pro

Do redakce se nám dostala varianta s umělou žlutou kůží, což je asi zajímavější než verze v černém provedení. Rozhodně rozzáří místnost a každý si tohoto mobilu všimne, tedy pokud jej položíte displejem na stůl. Samotná záda jsou velmi příjemná a ze zkušeností mohu tvrdit, že vám mobil jen tak nevyklouzne z ruky. Ani když jsem měl mokrou ruku, držel se mi pohodlně. V balení je i tmavě šedý obal, který je hladší. Pokud máte suché ruce, bude klouzat.

Kromě velmi žlutých zad zaujme i vypínací tlačítko, které má zlatou barvu, takže vyniká. Všechny tlačítka jsou na pravé straně a jsou přesná. Stisk přesný, nevyklají se a dobře se mačkají. Samotný rám mobilu na mě působí kovově, ale jde o plast, byť velmi kvalitní. Měl jsem problém ho identifikovat, ale internet jednoznačně uvádí, že se sáhlo po plastu.

I to bude důvod, proč na mě mobil působí lehkým dojmem. Má 186 gramů a na mobil s 6,67palcovým displejem je to nízká hmotnost. Rozhodně jsem čekal více. Konstrukčně je na tom velmi dobře, nikde nic nevrže, nic neřeže do ruky. Jen plastový díl kolem foťáků působí levně, ostatně je plastový.

Displej osloví

Již z výroby je na displeji nanesená fólie, takže si s tímto nemusíte dělat starost. Samotný panel má vyšší rozlišení i 120Hz obnovovací frekvenci. Maximální jas je zde až 1800 nitů, ale na takovou hodnotu dosáhnete velmi zřídka. Pokud ale jde o běžné používání, tak ani na přímém denním světle nebudete mít problém. Já ho neměl a vždy jsem vše přečetl. Slušně reaguje i automatické nastavování jasu, respektive jsem ani jednou nemusel přenastavovat úroveň, vždy zvolil tu správnou, i v noci. V této cenové kategorii je AMOLED displej už standardem, takže vás v tomto ohledu nezklame.

V displeji je integrovaná čtečka otisků prstů a musím říct, že je rychlá a přesná. Nestalo se mi, že by mi mobil nerozpoznal palec, ani v případě vlhkosti. Navíc odemknutí je rychlé, byť animace jsou dlouhé, takže si asi změníte toto nastavení, aby Poco X6 Pro působil ještě rychlejším dojmem.

Rámečky nejsou miniaturní, spíš bych je označil jako subtilní. Dolná působí, že má stejnou tloušťku jako ostatní, ale asi je širší o nějakou tu desetinku, ale kdo by to počítal. Musel jsem se na to zaměřit, nejde to poznat jen tak od oka.

Stereo, ale…

U mobilů s dobrým displejem, kam řadím Poco X6 Pro, očekávám stereo reproduktory. Ty zde jsou a jsou také docela vyvážené. Během sledování videí jsem nemusel držet mobil nějak neobvykle, abych je neblokoval. Hlasitosti mají dostatek, jen ta kvalita výstupu nepatří mezi nejlepší. Chybí jim bassy a jsou ve výrazu ploché. Audiofil si zde neužije.

Nepodceňujte Mediatek

Uvnitř Poco X6 Pro tepe procesor Dimensity 8300-Ultra od společnosti Mediatek. Nenechte se ovlivnit dávnou historií pomalých procesorů Helio nebo MTK. V tomto případě má Dimensity hodně výkonu, a to i pro náročné hry. Ani jedno seknutí, zaváhání nebo cokoliv, co bych mohl hodnotit záporně. Ani v případě zbytečné produkce tepla. Je pravdou, že při prvním spuštění a instalaci mnoha aplikací vyprodukuje nějaké to teplo. Avšak ho není mnoho.

Navíc má procesor k sobě moderní operační paměti LPDDR5X. U testovaného vzorku jsme měli k dispozici verzi s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. A když se bavíme o prostoru pro data, tak je to skutečně štědrá porce. Navíc i zde je nejmodernější technologie UFS 4.0. Přesun souborů je rychlý.

V benchmarcích nebude Poco X6 Pro na prvních místech, nejde o top model od Mediateku. Na druhou stranu mu budete muset pořádně naložit, aby se aspoň zapotil. V této oblasti si nemohu stěžovat. Celkově má mobil po hardwarové stránce dobré specifikace a uspokojí nejedno zájemce.

Specifikace Poco X6 Pro

displej: 6,67 palců, 1,5K, až 120 Hz, AMOLED, Corning Gorilla 5, až 1800 nitů

procesor: Dimensity 8300-Ultra

RAM: 8/12 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB UFS 4.0 + microSD

HyperOS

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 16 MPx

infra, stereo, 3.5mm jack

IP54

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Bluetooth 5.4, WiFi 6, NFC, GPS

rozměry: 160,45 x 74,34 x 8,25 mm; 186 gramů

baterie: 5000 mAh + 67W

Za zmínku stojí rozhodně certifikace IP54. Sice Poco X6 Pro neponoříte do vody, nemusel by to vydržet, na druhou stranu ho můžete používat v dešti. Vlhkost by mu neměla uškodit, ani nějaké potřísnění vodou.

Baterie dobrá

Poco X6 Pro má ve svých útrobách baterii o kapacitě 5000 mAh, což je na dnešní dobu taková standardní hodnota. Nečekejte zázraky. Pakliže patříte mezi hráče nebo silné konzumenty videí na sociálních sítích, počítejte s výdrží jednoho dne. S Poco X6 Pro se dá dostat na dva dny používání, pokud na něm nebudete spouštět náročné aplikace a hry.

Nabíjení 67W technologií je dostatečně rychlé. Pakliže patříte mezi ty, kteří zapomínají mobil dát na nabíječku v noci, tak mu doplníte dostatek energie na celý den během ranní hygieny. Zde si nemohu na nic stěžovat. Jen jsem rozmlsaný bezdrátovou technologií. Kdyby zde byla aspoň nějaká pomalá verze, byl bych spokojenější, jen by to stále nějaký ústupek, aby byla zachována cena, nebo by musel mírně poskočit.

HyperOS

Xiaomi představilo nový systém, v našich končinách tedy nadstavbu HyperOS. Ta je použita i v tomto případě. Nějaké velké rozdíly jsem nezpozoroval v porovnání se zkušenostmi s MIUI. Co zůstalo a co mě rozladilo, je rozhodně množství nadbytečných aplikací, které jsem ani nežádal. A ten nášup her je také hodně velký.

Moc se toho tedy nezměnilo a celkově se ovládá stejně. Jen mě tedy mrzí nemožnost přenastavení gest pro stažení notifikační lišty, nebo jsem jen nenašel, kde se to dá změnit. Pokud táhnete prstem na levé části displeje dolů přes hlavní obrazovku, tak se zobrazí notifikace, na pravé části gesto vyvolá rychlé volby. Toto bych raději prohodil, abych nemusel vždy natahovat palec do nepřirozené polohy.

Celkově je HyperOS dobře odladěný, rychlý a nenarazil jsem na nějaké nepřeložené části během běžného používání. V nastavení lze najít místa, která si vyžádají změnu překladu, nejde o nic podstatného.

Fotit umí

Sestava 64+8+2 MPx jasně mluví za vše. Hlavně budete využívat primární senzor, který má navíc i optickou stabilizaci obrazu. Ultra širokoúhlý s 8MPx je zde spíše pro příležitostné vyfocení krajiny nebo většího prostoru, a na 2MPx makro snímač zapomenete. Hlavní foťák umí pořídit dobrou fotku, a to i za zhoršených světelných podmínek. Respektive pro sdílení na sociální sítě zcela dostačuje. Dokud je budete zobrazovat na mobilu nebo vám jde o momentky, budete spokojeni.

Řekl bych, že zde hraje hodně velkou roli software, který se snaží co nejvíc vyladit výsledný snímek. A daří se mu to. Trochu bude bojovat za zhoršených světelných podmínek. Celkově na svou třídu Poco X6 Pro umí pracovat s dynamickým rozsahem a noční režim je slušný. Mobil mě překvapil, a ač ho nezařadím do kategorie fotomobilů, tak ho hodnotím jako dobrého v oblasti focení.

Finální hodnocení Poco X6 Pro

Poco X6 Pro na mě působí velmi dobře, ale současně nevyváženě. Výrobce sice nadělil velmi štědré úložiště, ale to má dopad i na vyšší cenu. V cenové hladině kolem deseti tisíc korun, v které se pohybuje testovaná varianta, se nabízí silná konkurence. Ta má například i bezdrátové nabíjení, lepší odolnost a kvalitnější stereo, případně i známější jméno. Existuje varianta s polovičním úložištěm s cenou kolem osmi tisíc, což je asi lepší poměr.

U tohoto modelu mě mile překvapil hlavní foťák s optickou stabilizací. Displej je kvalitní, rychlý a jasný. Nemohu si stěžovat na rychlost čtečky otisků prstů a celkově se jedná o velmi rychlý mobil. Stereo zde sice je, ale že bych byl s ním nějak spokojený, nemohu říci. Na druhou stranu je to lepší, kdyby zde byl jen jeden reproduktor. Odolnost vůči vodě zde nějaká je, jen bych očekával vyšší certifikaci. Konstrukce je dobrá, jen působí až moc lehce, tedy i levně. Co považuji za podstatné minus, jsou nadbytečné aplikace a hry. Tato praktika by měla být zakázaná a mobil by měl nabídnout jen základ. Zbytek si má uživatel nainstalovat sám, ne se pak trápit, jak vše odebrat z mobilu.

Pokud chcete pořádné úložiště, relativně dobrý výstup z foťáku pro sdílení na sociálních sítích, infra senzor, zajímavější provedení a dobrý displej, asi je Poco X6 Pro dobrou volbou. Jen ta cena u této verze neulehčí rozhodování. Nižší varianta Poco X6 Pro vypadá lákavěji.

Plusy

kvalitní AMOLED displej

hlavní foťák má kvalitní výstup

Rychlost procesoru a systému

štědré úložiště

Minusy

stereo by si zasloužilo vyladit

mnoho zbytečných aplikací

vyšší cena

zbytečný makro snímač



