Nová žaloba vůči Applu v USA se zaměřuje na dominanci iMessage a Apple Watch

Obrovská popularita služby iMessage v USA je hlavní příčinou toho, proč lokální uživatelé masivně posílají zprávy ze svého mobilního čísla namísto používání specializovaných aplikací typu WhatsApp. Tento trend je přesně opačný než ve zbytku světa, a vina je připisována společnosti Apple. Americké ministerstvo spravedlnosti považuje tuto záležitost za natolik významnou, že ji přidalo do nejnovějšího antimonopolního případu namířeného proti cupertinské společnosti.

Žaloba z důvodu zneužití monopolního postavení

Podle informací New York Times byla nová žaloba podána ve čtvrtek, a je postavena mimo jiné na tvrzení, že Apple porušuje antimonopolní zákony tím, že svými praktikami brání uživatelům v odchodu z platformy iPhone a Apple služeb jako takových. Jedním ze zmíněných faktorů, které se ministerstvu spravedlnosti nelíbí, je například fakt, že z iPhonů nelze zasílat „modré“ iMessage na přístroje se systémem Android. Údajně to Apple činí proto, aby přístroje s jiným systémem, než je iOS, byly uživateli vnímány jako méněcenné oproti iPhonům.

Dalším důvodem podání žaloby je podle ministerstva také to, že Apple zneužívá monopolního postavení tím, že omezuje schopnost iPhonů spolupracovat s jinými chytrými hodinkami než Apple Watch. Například hodinky třetích stran běžící na systému Wear OS při spárování s iPhony plní pouze základní funkce, jako například zobrazování oznámení, pokročilejší funkce, které vyžadují také instalaci příslušných aplikací do telefonu, nejsou na iOS plně funkční.

Podobnost s právními kroky podniknutými EU

Některá obvinění v tomto novém případu jsou obdobná výtkám, které nedávno vznesly evropské orgány, a jež ve výsledné podobě zákona EU o digitálních trzích přiměly Apple provést několik významných změn v systému iOS tak, aby splňoval podmínky dané zákonem na evropských teritoriích. Nemožnost instalovat aplikace i mimo oficiální obchod App Store sice americkým úřadům trnem v oku není, vadí jim ale například omezení mobilních plateb, kdy Apple nepovoluje jiným platebním aplikacím využívat zabezpečený NFC čip iPhonu.

Jako další monopolní praktiku pak ministerstvo spravedlnosti uvádí neochotu Apple podporovat streamování her na iPhonu. Podle žaloby to Apple na své platformě odmítá z toho důvodu, že značná část potřebného výpočetního výkonu by se přenesla na streamovací servery, a uživatelé iPhonů by pak měli sníženou motivaci kupovat nové, výkonnější modely telefonů od Applu.

