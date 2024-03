Google Chat dostane kanály

Komunikační aplikace a služby mnohdy nabízí podobné funkce a dost často se navzájem inspirují. Už jsou dávno pryč časy, kdy komunikační aplikace nabízely jen chat mezi dvěma osobami. Dnes slouží i na informování a spojování velkého množství uživatelů v jednom vlákně. Ukazuje se, že Google Chat chce nabídnout další rozšíření, s kterým se přiblíží konkurenci.

Některé aplikace a služby nabízí informační kanály. V podstatě se přihlásíte k odběru a získáváte skrze ně informace, aktualizace a kdejaká oznámení. Většinou lze reagovat jen prostřednictvím emoji nebo jiných reakcí, ale nemůžete zahájit přímou konverzaci nebo psát komentáře. Takovou funkcionalitu najdete v Telegramu, Instagramu i WhatsAppu.

Aplikace Google Chat podle všeho dostane podobnou funkci. Mělo by se jednat o speciální verzi Prostorů, což je taková obdoba skupinového chatu. Do tohoto specifického kanálu se budete moci přihlásit, případně do něj budete zařazeni. Následně skrze něj budete dostávat zprávy.

Dá se předpokládat, že bude možné informace sdílet do chatů a prostorů, kde následně může pokračovat konverzace. To ale asi bude záviset na nastavení. Zatím ale nevíme, kdy se novinka objeví. V tuto chvíli je ve vývoji.

Google Chat is working on a new "Announcements" feature which will allow you to "Broadcast and share updates with your groups"

There isn't much info about it yet.#GappsLeaks #Android pic.twitter.com/gW8leE24kq

— AssembleDebug (@AssembleDebug) March 29, 2024