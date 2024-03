Nothing Phone (2a) představen, cena začíná na 7 999 Kč

Zdroj: Nothing

Výrobce Nothing je stále nováčkem na současném trhu a zatím měl ve své nabídce jen dva smartphony. Zatímco poslední model zamířil do vyšších příček, tak dnešní novinka Nothing Phone (2a) se může zařadit mezi cenově dostupnější mobily s dobrou výbavou.

„Letošní rok se v Nothing zaměřujeme na zrychlení našeho růstu a Phone (2a) je naším prvním krokem k tomuto cíli. Phone (2a) umožní větší skupině zákazníků vyzkoušet všechny naše inovace, které si zamilovalo po celém světě již nespočet zákazníků a zároveň věříme, že se Phone (2a) stane naším doposud nejprodávanějším produktem,“ řekl Carl Pei, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Nothing.

Nový Nothing

Je dobré vidět, že některé vlastnosti z top modelových řad se dostávají do levnějších mobilů. Například u Nothing Phone (2a) vás může zaujmout odolnost vůči vodě, byť není plnohodnotná. Konkrétně je zde IP53. U mobilu také najdete stereo reproduktory, rychlé nabíjení a hlavně AMOLED displej s rychlou obnovovací frekvencí a integrovanou čtečkou otisků prstů.

O výkon se zde stará Dimensity 7200 Pro, což může působit jako ústupek, ale jak výrobce uvádí, nabízí se o 13 % vyšší výkon o 16 % lepší efektivita než u první generace Nothing Phone. Za pozornost stojí i zadní fotografická výbava. Oba senzory mají 50MPx snímače, přičemž hlavní je obohacen o optickou stabilizaci obrazu, druhý pak slouží pro ultra širokoúhlé záběry.

Stejně jako u předchozích modelů, i Nothing Phone (2a) se může pochlubit LED osvětlením zadní strany, jen je trochu menší. Čítá celkem 26 zón a nabízí mnoho efektů, přičemž je možné si vytvářet i své vlastní. Co se týče softwarové podpory Nothing Phone (2a), tak se nabízí 3 roky aktualizací Androidu a 4 roky bezpečnostních aktualizací. Měl by tak dostat ještě Android 15, 16 a 17.

Nothing Phone (2a) se začne prodávat již 12. března ve dvou barvách. Základní model s 8 GB RAM a 128GB úložištěm má nastavenou cenu na 7 999 Kč, vyšší verze pak přijde na 8 999 Kč. K nákupu dostane zákazník i dárek v podobě ročního členství Perplexity Pro, pakliže si zakoupí mobil v období od 5. do 19. března.

„Společnosti Perplexity a Nothing spojuje společný závazek pro poskytování skvělého produktu a přesvědčení, že vyhledávání informací by mělo být jednoduché a efektivní. Perplexity je skvěle navržený nástroj pro hledání odpovědí a Nothing Phone (2a) je skvěle navržené zařízení pro všestranné použití. Jsme tak velmi nadšení, že můžeme všem uživatelům Phone (2a) přinést Perplexity Pro,“ řekl Aravind Srinivas, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Perplexity.

Specifikace Nothing Phone (2a)

displej: 6,7 palců, 2412 x 1084 pixelů, AMOLED, 30-120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 7200 Pro (až 2,8 GHz)

RAM: 8/12 B

úložiště: 128/256 GB

Dual SIM

Android 14 + Nothing OS 2.5

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 161,74 x 76,32 x 8,55 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Zdroj: Tisková zpráva



