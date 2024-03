Google vydává várku novinek v rámci Pixel Feature Drop

Zdroj: Google

Google nemusí vydávat nové verze operačního systému, aby přidal novinky do mobilů. Stačí mu k tomu aktualizace přes Obchod Play. I tak se rozhodl, že některé změny bude raději vydávat v rámci pravidelnější aktualizace systému, přičemž každé tři měsíce se dočkáme většího množství novinek. Tento program se jmenuje Pixel Feature Drop a nyní přichází další.

Vylepšení Pixelů

Sice je aktualizační balíček primárně určen jen pro zařízení od Googlu, mnohdy se dočkáme uvolnění i pro další mobily, jen s nějakým časový odstupem. Dnešní várka novinek není přímo závislá na aktualizaci systému, tedy některé změny. Hned na prvním místě zmiňuje vylepšení v rámci funkcionality Call Screen, kde systém rozpozná, že volající mlčí a je mu zaslán pozdrav pro kontrolu, případně jde vyvolat skrze asistenta, ale stále není funkce dostupná u nás.

Co je podstatnější, je rozšíření podpory pro 10bitové HDR videa do Reels od Instagramu, případně podpora Ultra HDR fotografií u této služby. Novinka je ale u některých k dispozici nějakou dobu, Google ji i tak zmiňuje až nyní. Circle to Search se oficiálně rozšiřuje na smartphony Pixel 7 a 7 Pro.

Došla řeč i na Pixel Watch první generace, které dostávají některé funkce z druhé generace. Google zmiňuje například zobrazování tras veřejné dopravy, možnost používat aplikaci Fitbit Relax, případně také Pace Training.

Podstatnější vylepšení ale přichází do možnosti sdílení obrazovky, kde již není potřeba sdílet celé dění na celém displeji, ale stačí zvolit konkrétní aplikaci. Funkce je dostupná od zařízení Pixel 5A 5G.

Několik novinek se dostává i na tablety, jako je lepší podpora pro psaný text nebo diktování. Tato várka novinek je relativně chudší v porovnání s jinými, ale lze očekávat, že brzy budou některé dostupné i pro mobily ostatních výrobců.

