Zdroj: theverge

Skoro před dvěma lety Microsoft oznámil přímou podporu pro Android aplikace v systému Windows 11, přičemž jsme se dočkali i Amazon Appstore. To vše je zajištěno Windows Subsystem for Android, tedy takové prostředí, díky kterému fungují Android aplikace ve Windows 11. Bohužel tato podpora končí.

Konec Android aplikací ve Windows?

Abyste mohli používat nativně Android aplikace, museli jste si z obchodu od Microsoftu nainstalovat Windows Subsystem for Android, zkráceně WSA. Bohužel tato možnost již zmizela a nenachází se v obchodě. Tuto informaci uvedla společnost na svých stránkách podpory.

Není to ale vše. Samotné WSA a podpora jako taková končí 5. března 2025. To znamená, že pokud máte WSA a Android aplikace ve Windows, můžete je používat do zmíněného data. Následně bude odebrána podpora a Android aplikace přestanou fungovat, stejně jako Amazon Appstore.

Microsoft neuvedl bližší informace, proč dochází k ukončení tohoto projektu. Ostatně se moc nerozšířil a byl spíše více limitován. Odhadujeme, že nebyl zájem o tuto funkcionalitu, proto se stal celý projekt nerentabilní. I tak ale stále existují možnosti, jak spustit Android aplikace ve Windows, jen skrze řešení třetích stran, jako je například BlueStacks a další.

Zdroje: theverge.com, xda-developers.com



Domů Články Microsoft končí podporu Android aplikací ve Windows

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama