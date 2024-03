LinkedIn chce napodobit TikTok, testuje vertikální videa

Zdroj: LinkedIn

Sociální síť LinkedIn se stále zaměřuje na profesionály a firmy. Někteří si hledají práci přes tuto platformu, jiné naopak informují o svých profesních úspěších. I tak se Microsoft snaží udělat tuto platformu nějak zajímavější. Nedávno jsme vás informovali o vývoji her, nyní zde máme ukázku v oblasti vertikálních videí.

LinkedIn nabídne hry, firmy skrze ně budou soutěžit

Když je vertikální video v kurzu

Vertikální videa jsou opět populární zejména díky TikToku. Na tento trend naskočily i jiné sociální sítě, stačí zmínit Youtube nebo Instagram. LinkedIn chce jít s dobou a začíná testovat vertikální videa, respektive je chce dát do popředí a na oči každému uživateli.

Máme zde ukázku prostředí, jak bude vypadat. Konkrétně na dolní liště bude přidáno tlačítko pro prohlížení vertikálních videí. V podstatě nahradí tlačítko plus pro přidání příspěvku. To bude asi k dispozici jen na domovské obrazovce, případně kdekoliv jinde vedle pole pro vyhledávání. Nabídnou se standardní prvky, jako je třeba vložení testu do videa.

Je ale otázkou, jestli tento typ obsahu je vhodný pro LinkedIn. Bude ještě záležet na nastavení, limitech a možnostech. Pokud bude součástí i živé vysílání, asi bude mít větší popularitu než jen krátká videa.

Zdroje: lindseygamble.com, phonearena.com

Předchozí článek Apple zavede podporu pro RCS již na podzim [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama