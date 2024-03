iOS 18: Největší aktualizace iPhonu v historii pravděpodobně přinese zcela novou domovskou obrazovku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém nejnovějším zpravodaji Power On odhaluje, že majitelé iPhonů se mohou těšit na zásadní změny v domovské obrazovce, které by mohla přinést nadcházející aktualizace iOS 18. Gurman naznačuje, že iOS 18 přinese možnost více přizpůsobení domovské obrazovky, ačkoli konkrétní detaily nejsou příliš specifikovány.

Mark Gurman z agentury Bloomberg ve svém nejnovějším zpravodaji Power On odhaluje, že uživatelé iPhonu se mohou těšit na zásadní změny v domovské obrazovce, které přinese nadcházející aktualizace iOS 18. Gurman naznačuje, že iOS 18 přinese možnost více přizpůsobení domovské obrazovky, ačkoli konkrétní detaily nejsou příliš specifikovány. Nicméně

Web MacRumors uvádí, že jednou z hlavních změn bude možnost volně umisťovat ikony aplikací do mřížky, což by uživatelům mohl přinést možnost poprvé vytvářet mezery mezi ikonami a vlastní seřazení.

Apple se zdá být přesvědčen, že iOS 18 bude jeho největší aktualizací v historii, a klíčovým tahákam by měla být umělá inteligence, která bude integrována do celého operačního systému. Je pravděpodobné, že Apple integruje funkce chatbotů prostřednictvím technologie Gemini od Googlu.

Společnost Apple se snaží dohnat ostatní technologické giganty a představit komplexní strategii v oblasti umělé inteligence. Gurman tvrdí, že iOS 18 bude obsahovat množství funkcí založených na AI, které mají pomoci uživatelům usnadnit jejich každodenní život.

Mezi očekávanými vylepšeními patří zlepšení asistentky Siri, playlistů generované umělou inteligencí pro Apple Music, generování dokumentů v balíku iWork, chytřejší návrhy odpovědí ve Zprávách a další.

iOS 18 bude pravděpodobně oznámen na červnové konferenci WWDC spolu s dalšími operačními systémy Apple, jako jsou iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 a nová verze macOS. První vývojářské beta verze budou pravděpodobně uvolněny v červnu, před veřejným vydáním na podzim, které přichází tradičně současně s uvedením nové řady iPhone 16.

