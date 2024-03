Huawei P60; Zdroj: Huawei

Série Huawei P70 se zřejmě představí co nevidět [aktualizováno]

Aktualizováno 30. 3.

Nejnovější úniky a spekulace naznačují, že Huawei představí nové mobily již 2. dubna, tedy v domovské Číně. Celá série má obsahovat modely Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ a P70 Art. Všechny mají obsahovat 7nm procesory Kirin 9000S s podporou 5G, ale pokud se jeden z těchto kousků nakonec podívá i do Evropy, asi dojde na výměnu procesoru za nějaký s maximální podporou pro 4G, ale zatím není jisté, jestli se tak stane.

Původní článek 21. 1.

Huawei se stále snaží zůstat relevantní na trhu se smartphony, ale jde vidět, že se více zaměřuje na chytré hodinky a sluchátka. Mobilů už není tolik, jako před sankcemi. I tak se firmě daří, zejména na čínském trhu. Ostatně některé jeho mobily již mají podporu pro 5G, ale snaží se to tak trochu skrývat před světem. Za pár měsíců bychom se mohli dočkat top modelu ze série Huawei P a první specifikace začínají prosakovat.

Huawei P70

Do této chvíle se neobjevil jakýkoliv render či nějaká fotka. I tak zde máme údajný obrázek mobilu Huawei P70. Pokud se potvrdí, tak můžeme očekávat další změnu zadního fotomodulu, tedy co se týče uspořádání foťáků.

Spekulace naznačují, že by mobil mohl být vybaven nepředstaveným procesorem Kirin 9010 z vlastní dílny HiSilicon. Někteří naznačují, že by pro výrobu mohla být použita 3nm technologie, ale reálnější je využití starší technologie, zejména kvůli sankcím. Co ale asi bude mít procesor, je integrovaná podpora pro 5G.

Huawei P70 by měl mít nový ultra širokoúhlý snímač se senzorem 1palcového typu. Také má dojít na vylepšení dalších senzorů, přičemž se bude používat pro zpracování obrazu koprocesor Xmage. Displej bude mít 1,5K rozlišení a měl by bát zakřiven do všech stran. Za výrobou bude stát jeden z čínských dodavatelů jako BOE, COST, Visionox nebo Tianma.

Zřejmě i tentokrát budou uvedeny tři verze, ale je zde pravděpodobnost, že se letos nedočkáme ani jednoho na našem trhu. Huawei totiž mění svou strategii a máme náznaky, že omezí dostupnost mobilů mimo Čínu.

Zdroje: androidheadlines.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com



