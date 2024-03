Zdroj: Google

Google se hodně dobře stará o svou službu Mapy. Neslouží jen jako navigace, ale dnes je to vlastně i sociální síť, kde se hodně cení uživatelských poznatků, recenzí a tipů. Mnoho funkcí využívá tohoto obsahu a Google se nyní více zaměří na aktuálnost.

Tipy a seznamy

Společnost oznámila, že začíná ve vybraných městech v USA testovat funkci, která vám nabídne trendy v dané oblasti. Pakliže si uživatel vybere například Los Angeles, tak aplikace nabídne aktuální seznam trendů. Tam se dostanou místa, která v poslední době zaznamenala nárůst popularity. Také bude k dispozici seznam nejlepších míst, tedy takové body, které se těší trvalejšímu zájmu, a pak zde budou tzv. drahokamy, tedy místa ceněná v dané oblasti. Skoro by se dalo říci, že právě poslední bude ukazovat na skrytější místa, která stojí za návštěvu.

Google dále upozorňuje na možnosti v rámci seznamů. Ty vlastní si můžete lépe přizpůsobit a také například přeuspořádat jednotlivé položky.

Společnost také více zapojuje AI, tedy umělou inteligenci do třídění informací. V tomto případě Google uvádí, že u konkrétních míst pomocí AI vybere to nejdůležitější z recenzí, informací a fotografií, co by se vám mohlo hodit, nebo co by vám pomohlo v rozhodování.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Google Mapy chtějí být vašim průvodcem, více se zapojí AI

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama