Globální trh se skládacím telefony sice roste, ale letos pravděpodobně mírně zpomalí

Galaxy Z Fold 4; zdroj: Dotekománie

Globální trh se skládacími telefony je stále na vzestupu, ale jeho růst se zpomaluje. TrendForce, výzkumná společnost specializující se na analýzu technologického průmyslu, předpovídá, že letos tržby ze skládacích telefonů dosáhnou hranice 11 %. To je významné zpomalení ve srovnání s předchozím rokem, kdy trh zaznamenal meziroční růst dodávek ve výši 25 %.

Trh se skládacími telefony letos zpomalí

V roce 2023 bylo celkem dodáno 15,9 milionu skládacích telefonů, což představovalo 1,4 % celkových dodávek chytrých telefonů na celém světě. TrendForce předpokládá, že v roce 2024 vzroste počet dodaných skládacích telefonů na 17,7 milionu kusů. To by zvýšilo tržní podíl těchto zařízení na 1,5 % celkového trhu. Očekává se také, že do roku 2025 skládací telefony budou tvořit až 2 % dodávek z celkového odvětví mobilních telefonů.

Podle zprávy TrendForce existuje několik faktorů, které způsobují zpomalení růstu dodávek skládacích telefonů. Prvním důvodem je nízká míra udržení zákazníků. Mnozí majitelé skládacích telefonů se potýkají s problémy souvisejícími se spokojeností s údržbou u těchto zařízení. To vede k nedostatku důvěry ve skládací telefony, což má za následek nižší zájem o nákup dalšího takového telefonu stejným zákazníkem.

Druhým důvodem zpomalujícího se růstu je cena těchto telefonů. TrendForce uvádí, že ceny skládacích telefonů zatím nedosáhly optimální úrovně pro spotřebitele. Masová výroba klíčových komponent, jako je ultratenké sklo a panty, by mohla pomoci snížit ceny těchto zařízení a zvýšit jejich dostupnost.

Navzdory zpomalujícímu se růstu zůstává společnost Samsung lídrem na trhu skládacích zařízení, s podílem na trhu ve výši 60,4 %. Huawei se také snaží udržet svou pozici na trhu a plánuje agresivní dodávky svých skládacích telefonů. Společnost Huawei také inovuje své produktové portfolio a nedávno oznámila nový model skládacího telefonu Pocket 2, který je vybaven čtyřmi fotoaparáty. Tato inovace by mohla přinést potřebný impulz na trhu se skládacími telefony.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Globální trh se skládacím telefony sice roste, ale letos pravděpodobně mírně zpomalí

Následující článek Instagram má nový widget, který okamžitě spouští fotoaparát Předchozí článek Youtube Music dostává dvě novinky Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama