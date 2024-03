Energizer oznámil levný skládací telefon Ultimate U660S

Zdroj: Avenir Telcom

Francouzská firma Avenir Telcom, vlastnící licenci na výrobu mobilních telefonů nebo příslušenství pod proslulou značkou Energizer, vydává svůj první cenově dostupný model se skládací konstrukcí. Model nese název Energizer Ultimate U660S a světlo světa poprvé spatřil na barcelonském veletrhu MWC. Představené zařízení díky průměrné výbavě stěží překročí segment střední třídy.

Zájemci si počkají

Vnitřní část patří 6,67palcovému OLED panelu s Full HD+ rozlišením a 25MPx selfie kamerce umístěné v proděravěném otvoru uprostřed. Vnější stranu také zabírá menší displej, ale jeho přesnější konfiguraci prozatím neznáme. Hlavní výkon dodává čipová sada Helio G99 z dílny MediaTeku, 12GB operační paměť RAM nebo interní úložiště o velikosti 256 GB.

Pro případné zájemce je připravena dvojice objektivů fotoaparátu, a to hlavní 64MPx postavený vedle ultra širokého 8MPx snímače. O celkovou výdrž se stará článek baterie s kapacitou 3 400 mAh, přičemž výrobce neprozradil žádnou technologii urychlující nabití. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 14.

Cenovka stanovená na hranici 499 euro (tj. cca 12 641 Kč) z něj dělá velmi dostupného zástupce. Ovšem do prodeje by se měl dostat až během listopadu, takže do té doby může přijít spousta konkurenceschopnějších zástupců.

