Doogee Flip X – první dojmy a cena [video]

Trh s levnými ohebnými telefony začíná ožívat. Doogee na veletrh MWC v Barceloně přivezlo novinku v podobě dostupného ohebného telefonu typu véčko pod názvem Doogee Flip X. Jak nám sdělil zástupce značky, tento telefon se chystá i na český trh.

Nové Doogee Flip X jsme si samozřejmě na veletrhu osahali a natočili. Bohužel telefon v nás nezanechal úplně pozitivní první dojmy. Jeho konstrukce působí poměrně lacině a mechanizmus skládání rozhodně nepůsobil u vystaveného vzorku nijak robustně. Vypadalo to, že celá konstrukce je plastová včetně pantu.

Vnitřní displej nicméně působil celkem solidně, jedná se o AMOLED panel. Předěl v místě ohybu pak nebyl zase tak patrný.

Telefon nabízí také vnější displej, ten však na vzorku nefungoval. Už při samotném otevření by člověk očekával rozsvícení vnitřního displeje, to se však nestalo. Koluary pak koluje, že výrobce musel Flip X ze stánku později stáhnout, protože se jim rozbil.

Doufejme, že do finálního uvedení na trh bude Doogee Flip X ještě doladěno. Telefon se má dostat i k nám do Česka a to za cenu kolem 15 tisíc korun. Tím by se jednalo o velmi dostupný ohebný mobil.

