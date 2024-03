Android dostává vylepšený nástroj pro výběr fotek, obrázků a videí

Zdroj: Google

Androidu se hodně vyčítá, že se jedná o fragmentovaný systém a že nedominuje v danou dobu jen jedna nejnovější verze, jako je tomu u iOS. Na druhou stranu je dnes už docela dobře naporcovaný, tedy ne vše je pevně součástí systému a lze jej aktualizovat i skrze Obchod Play. To jde nyní krásně vidět na nové komponentě pro výběr fotek v systému Android.

I z cloudu

Google novinku oznámil již před nějakou dobou, ale až nyní se začíná šířit mezi uživateli Androidu. V tomto případě potřebujete minimálně Android 12 nebo novější. Při výběru snímku, který chcete vložit do aplikace, například v Google Keep, zobrazí novější okno. Zde se nachází všechny snímky ze zařízení.

Můžete se ale přepnout na záložku Alba. Změna designu může vzbuzovat různé emoce, ale to nejpodstatnější u této nové verze komponenty pro výběr multimediálního obsahu je právě napojení na cloudové úložiště. V tuto chvíli víme i podpoře Google Fotek, ale společnost to nijak nezamknula. V podstatě se může připojit kdokoliv, pakliže dodrží zásady a kvalifikuje se do programu. V dohledné době se tak asi dočkáme třeba cloudového prostoru od Microsoftu a jiných společností.

Nevýhodou může být fakt, že tato inovovaná komponenta zvládá zobrazovat obsah jen z jedné cloudové služby. Pokud chcete použít jinou, musíte přepnout skrze nastavení. I tak se se jedná o dobrou novinku, která omezí spouštění jiné aplikace, stahování do mobilu, pak posílání někam atd.

