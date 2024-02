Apple by mohl dostat až 500milionovou pokutu v souvislosti se sporem kolem streamování hudby

Evropská unie se chystá uvalit na technologického giganta Apple první antimonopolní sankci, která by mohla mít značný dopad na regulaci App Store a její postavení v hospodářské soutěži. Podle informací z Financial Times by pokuta mohla dosáhnout až 500 milionů eur. Takovýto zásah by mohl mít na Apple dopad v podobě až 10 % z jeho celosvětových ročních příjmů.

Apple to nebude mít v Evropě jednoduché

Původ tohoto konfliktu lze vystopovat až k stížnosti ze strany společnosti Spotify, která obvinila Apple z upřednostňování vlastní hudební služby Apple Music na úkor ostatních aplikací v App Store. Evropská komise se následně zaměřila na vyšetřování praktik Applu, které mohly bránit aplikacím informovat uživatele iPhonů o výhodnějších možnostech předplatného hudby mimo jeho digitální obchod. Toto vyšetřování bylo zahájeno po formální stížnosti, kterou Spotify podala v roce 2019.

Výsledkem může být rozhodnutí Evropské komise označit jednání Applu za protiprávní, neboť je v rozporu s nařízeními EU, která mají za cíl podporovat hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Zvažuje se zákaz praxe Applu, která brání uživatelům hudebních služeb mimo App Store v přechodu na ekonomičtější alternativy, což by mohlo mít dalekosáhlé důsledky nejen pro Apple, ale i pro celý trh digitálních služeb.

Pokud se obvinění ukážou jako pravdivá, mohlo by to pro Apple znamenat nejen finanční ztráty, ale také nutnost změny svých obchodních praktik. V minulosti již byla společnost pokutována za podobné činy, například ve Francii v roce 2020, kdy byla původně pokutována 1,1 miliardou eur za protisoutěžní jednání, což bylo později sníženo na 372 milionů eur po odvolání.

Tento krok EU představuje zásadní posun v regulaci digitálního trhu, který by mohl mít dlouhodobé důsledky pro velké technologické společnosti jako je Apple, Amazon a Google. Nové předpisy, jako je zákon o digitálních trzích, mají za cíl podporovat hospodářskou soutěž a posílit postavení menších technologických konkurentů. Přestože Brusel tvrdí, že tyto změny vyžadují čas, přetrvávají obavy o efektivitě těchto kroků pro zvyšování konkurenceschopnosti na trhu.

V případě, že EU přistoupí k pokutování Applu, může se jednat o historický moment v boji proti monopolním praktikám a může to znamenat novou éru v regulaci digitálních trhů, která bude více podporovat malé hráče a zvyšovat konkurenceschopnost.

Zdroj: fonearena.com